Messi anota un doblete para el triunfo 3-2 del Inter Miami en el debut de Hoyos como su DT

En el debut de Guillermo Hoyos como su entrenador, Lionel Messi anotó este sábado un doblete para el triunfo del Inter Miami por 3-2 de visita sobre Colorado Rapids ante más de 75 mil espectadores.

El internacional mexicano Germán Berterame marcó el tanto restante de Las Garzas en este partido de la octava fecha de la liga norteamericana de fútbol (MLS).

Messi, que con el doblete de este sábado llegó a 98 goles anotados para el Inter Miami, abrió el marcador de penal al minuto 18 y a los 81' señaló el tercer y decisivo tanto con un soberbio remate dentro del área.

La presencia del astro argentino y la celebración de los 30 años de fundación de los Colorado Rapids atrajeron al estadio Empower Field, en Colorado, a 75.824 espectadores, la segunda mejor asistencia en un partido de la MLS.

Luego de una conflictiva semana en la que Javier Mascherano dejó el cargo de DT del Inter Miami, su compatriota Guillermo Hoyos dirigió por primera vez al equipo de Messi.

Hoyos, de 62 años, realizó pocos cambios con respecto a la alineación de las pasadas semanas, incluyendo a Berterame en lugar de Tadeo Allende que sigue recuperándose de una lesión muscular.

Luego de que Messi abriera el marcador de penal, Berterame puso el 2-0 del Inter Miami con un cabezazo luego de que Mateo Silvetti ganó por la derecha y metió centro al corazón del área en los descuentos de la primera parte (45+5').

El partido parecía liquidado, pero tras el descanso el local logró empatarlo en cuatro minutos con goles del brasileño Rafael Navarro (58') y de Darren Yapi (62').

Pero la última palabra la tuvo Messi, quien tomó la pelota al borde del área y, con su clásico remate directo al ángulo después de un recorte al centro, anotó el gol de la victoria.

El Inter Miami terminó con un hombre menos ante la expulsión del italiano Yannick Bright al minuto 88.

De esta forma, Las Garzas suman su cuarto triunfo en el torneo y llegan a 15 puntos para ascender al segundo lugar de la Conferencia Este, a una unidad del líder, el Nashville SC que tiene un partido menos disputado.