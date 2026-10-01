Messi compra oficialmente el Eldense, de la segunda división española

El astro argentino del fútbol Lionel Messi compró oficialmente el CD Eldense, anunció el jueves este club de la segunda división española.

Messi, de 39 años y todavía como jugador en activo en las filas del Inter Miami en Estados Unidos, sigue así sus inversiones en el fútbol español, después de haber tomado el control del Cornellà, un equipo catalán de la cuarta categoría española, el pasado abril.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", comenzó el Eldense su comunicado.

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", apuntó.

El Eldense se fundó en 1921 y nunca ha conseguido llegar a la primera división.

Después de siete jornadas en la nueva temporada, es decimonoveno en una clasificación con veintidós equipos, en posición de descenso a la Primera RFEF (tercera categoría).