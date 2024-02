Messi dice sentirse mejor pero no sabe si podrá jugar en amistoso en Japón

El astro argentino Lionel Messi aseguró el martes que se siente mejor de una lesión que le impidió jugar con el Inter Miami el domingo en Hong Kong, pero no está seguro de poder actuar en su próximo amistoso en Japón.

"No sé si pueda (jugar) o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", declaró Messi en conferencia de prensa en Tokio, en vísperas del partido contra el campeón japonés, el Vissel Kobe.

"Hoy en la tarde vamos a entrenar, vamos a probar nuevamente. La verdad que tengo muy buenas sensaciones comparado a como estaba antes", agregó la estrella de la selección de Argentina, campeona del Mundial de Catar-2022.

Las entradas para el partido en Japón tienen un valor de 10.000 a 200.000 yenes (68 a 1.360 dólares).

La ausencia de Messi generó indignación en la afición de Hong Kong, que había pagado al menos 125 dólares por verlo jugar el domingo contra un combinado local, al que el Inter Miami venció 4-1.

El astro argentino fue abucheado por aficionados que reclamaban el reembolso de las entradas.

"La verdad es que fue mala suerte que no pude estar en el día del partido de Hong Kong", expresó.

Recordó que el 29 de enero en el primer partido en Arabia Saudita, contra el Al Hilal, sintió una molestia en el aductor.

En el siguiente partido contra el Al-Nassr "jugué los minutos que jugué para ver cómo me encontraba", contó. "Me había hecho una resonancia y salió que tenía un edema en el aductor, pero no era una lesión".

El equipo de Messi perdió 4-3 contra el Al Hilal y 6-0 contra el Al-Nassr.

"Lamentablemente, cosa del fútbol, en cualquier partido puede pasar que podemos tener una lesión. A mí me pasó, no pude estar en el partido de Hong Kong. Es una lástima porque siempre quiero participar, quiero estar, sobre todo en estos partidos que viajamos tan lejos y la gente está ilusionada por ver los partidos nuestros", manifestó.

"Ojalá podamos volver y podamos jugar un partido en Hong Kong", agregó.

El Inter Miami se prepara para arrancar la temporada de la MLS estadounidense el 21 de febrero.