Messi juega media hora en la despedida del Inter Miami de la gira asiática

Saliendo desde el banquillo, el astro argentino Lionel Messi jugó la última media hora del partido amistoso entre el Inter de Miami y el Vissel Kobe (0-0), el último de la gira asiática para el equipo de la MLS, disputado este miércoles en Japón.

Al contrario de lo que les pasó a los aficionados de Hong Kong el pasado domingo, que se quedaron sin ver en acción a Messi por unas molestias, los 28.614 aficionados que se dieron cita en el Estadio Olímpico de Tokio sí pudieron ver jugar al argentino, aunque solo la última media hora.

"En el entrenamiento de ayer (martes) nos comunicó que se sentía mejor. Acordamos entonces que iba a jugar 30 minutos", declaró tras el partido el entrenador del Inter, el también argentino Gerardo Martino.

En el minuto 60 del partido, Messi entró en la cancha ovacionado por el público y el argentino respondió con varios pases milimétricos marca de la casa y algunos regates diabólicos, pese al frío que hacía en la capital japonesa.

El exjugador del Barcelona y del PSG tuvo incluso una doble ocasión para haber dado la victoria a su equipo, pero Messi se estrelló dos veces contra el arquero rival Arai en sendos mano a mano.

Fue el momento más intenso de un partido de preparación en el que hubo poco a destacar, salvo una acrobática chilena del uruguayo Luis Suárez que rozó el palo de la portería del equipo japonés.

El pasado domingo, en Hong Kong y contra una selección de jugadores de la liga local, Messi se quedó sin jugar en la victoria 4-1 del Inter de Miami, provocando los abucheos de los casi 40.000 espectadores que presenciaron el encuentro en directo, algunos llegados de la China continental, pagando un alto precio por los boletos.

- Polémica en Hong Kong -

Este incidente se convirtió incluso en cuestión de Estado, con las autoridades hongkonesas mostrando su frustración y descontento por la ausencia del ídolo del balón, aquejado de unas dolencias.

En conferencia de prensa el martes, el exjugador del Barcelona pidió disculpas y mantuvo el suspense sobre su participación en el encuentro en Tokio: "No sé si pueda o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo".

Al final fue media hora. Menos que nada.

El Inter de Miami, que cuenta en sus filas con estrellas como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, además de Messi, cierra en Tokio su gira asiática de pretemporada, en la que sólo ha ganado uno de los cinco partidos disputados.

La preparación para la nueva temporada de la MLS, que comenzará el 21 de febrero, concluirá la próxima semana con un amistoso frente al Newell's Old Boys.