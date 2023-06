Messi: marcha a Miami, recuerdos de Barcelona, problemas en París...

El astro argentino Lionel Messi anunció este miércoles su decisión de fichar por el Inter de Miami de la MLS estadounidense en una entrevista conjunta con los diarios españoles Sport y Mundo Deportivo.

El '10' decidió poner rumbo a Estados Unidos ante la imposibilidad del Barcelona de garantizarle la vuelta al 100%. Estas son algunas de sus principales declaraciones:

- Destino Miami

"Tomé la decisión de ir a Miami, todavía no tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí".

"Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era irme a Barcelona o si no, creo que llega el momento, pensándolo, de dejar el fútbol europeo, mucho más después de haber ganado el Mundial que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. Vivir la liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, obviamente con la misma responsabilidad y ganas de siempre de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad".

- La opción Barcelona

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve (hace dos años), no quería volver a estar en la misma situación y esperar ver que iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro por decirlo de alguna manera, quería tomar mi propia decisión, pensando en mi, en mi familia.

"Si bien escuché que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas, escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos a jugadores y yo no quería pasar por eso y tener algo que ver con todo eso, la verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado y no quería pasar por eso".

"Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça, si bien me hubiese encantado, no se pudo".

- Volver algún día al Barcelona

"Ojalá, no sé en qué momento de qué ni cuando pero ojalá pueda volver algún día a aportar algo al club y ayudar porque es un club al cual amo, en el que tuve el cariño de la gente durante toda mi carrera".

- La despedida del Barça

"No me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me hubiese merecido, como también lo merecieron e hicieron los jugadores que nombré al principio (Busquets, Alba, Xavi, Iniesta), había quedado un runrrún feo, como que había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así, y por eso por ahí me gustaría llegar a tener en algún momento una despedida de la gente con la gente que tanto dimos, tanto disfrutamos, que padecimos también, pero fueron muchísimos años juntos y me gustaría despedirme como lo siento".

- Dos años en París y el PSG

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día".

"Tuve dos años que estaba tan mal que no lo disfrutaba, tuve el mes ese que fue espectacular para mí ganando el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, por eso también un poco la decisión de no darse el Barcelona".

- Oferta de Arabia

"Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado. Me parecía muchísimo dinero y la verdad es que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero".