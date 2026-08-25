Metro vs. Oeste y Occidente vs. Coclé: las llaves de la Semi

Panamá Metro, Panamá Oeste, Chiriquí Occidente y Coclé son los cuatro clasificados a la serie semifinal del III Campeonato Nacional de Béisbol U23. La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó el cruce entre el líder de la ronda regular, Panamá Metro, y Panamá Oeste en una serie al mejor de tres partidos.

Los dos primeros juegos se disputarán en el estadio Rod Carew de la capital: el viernes 28 de agosto a las 7:00 p.m. y el sábado 29 a las 2:00 p.m. De ser necesario, el tercer y decisivo encuentro se jugará el domingo 30 de agosto desde las 10:00 a.m. en el mismo escenario.

En la otra llave, el segundo lugar de la fase regular, Chiriquí Occidente, se enfrentará a Coclé (tercer puesto). La serie se definirá igualmente al mejor de tres partidos en el cuadro de la Academia Mariano Rivera: viernes a las 7:00 p.m., sábado a las 2:00 p.m. y, de requerirse, domingo a las 10:00 a.m.

La Fedebeis reiteró que este torneo no solo entregará un título, sino que servirá como parámetro principal para la conformación de la preselección nacional que representará a Panamá en el Campeonato Mundial U23, el cual se celebrará en Managua, Nicaragua, del 6 al 15 de noviembre próximo.

En este evento internacional, Panamá quedó ubicado en el Grupo A junto con China Taipéi (Taiwán), Puerto Rico, Australia, República Checa y el anfitrión, Nicaragua. En el Grupo B competirán Japón (actual bicampeón mundial), Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Reino Unido y Sudáfrica.

Los partidos del certamen se disputarán en tres sedes: el estadio Nacional Soberanía en Managua, el nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya y el estadio Rigoberto López Pérez en León.

El equipo panameño aseguró su boleto al Mundial tras conquistar la medalla de oro en el Premundial de la categoría disputado en 2025 en el estadio Mariano Rivera, bajo la dirección técnica de Aníbal Reluz (padre).