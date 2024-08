Mexicano Olvera, colombiano Uribe y dominicano Ruvalcaba a la final de trampolín de 3m

El clavadista mexicano Osmar Olvera, el colombiano Luis Felipe Uribe y el dominicano Jonathan Ruvalcaba se ganaron este miércoles en París el pase a la final de saltos desde trampolín de 3 metros, tras una semifinal dominada por los favoritos chinos.

Olvera, que el viernes se colgó la plata en los clavados sincronizados con su dupla Juan Manuel Celaya, fue escalando posiciones desde el cuarto salto y terminó la semifinal con la 4ª mejor calificación, con un total de 463.75 puntos en los seis saltos realizados.

El colombiano Uribe concluyó a su vez 10º, con 423.80 puntos, y el dominicano Ruvalcaba, con su 12ª plaza (416.20 puntos) obtuvo la última que da derecho a la final, prevista el jueves a las 13H00 GMT en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, al norte de París.

Olvera es a sus 20 años el gran referente del equipo de clavados mexicano, que es por cierto el que más medallas olímpicas le ha dado al país, un total de 16.

El mexicano quedó a menos de 4 puntos del tercer mejor clasificado en la semifinal de este miércoles, el británico Jack Laugher, que ya fue bronce en Tokio. Y de cara a la final se ve con posibilidades de lograr su objetivo: la medalla.

"Me he sentido un poco mejor que ayer [en las calificaciones, quinto con 444.15 puntos] y estoy contento de pasar a la final. Me he sentido físicamente bien, también en lo mental, ya sólo queda concentrarse para mañana", declaró a AFP el clavadista.

Uribe, debutante en Juegos Olímpicos a sus 22 años, comentó a su vez que se notó "menos ansioso". "No estoy satisfecho con los resultados, así que espero dar muchísimo más en la final", para "estar mucho más arriba" en la tabla, prometió el clavadista de Risaralda.

La semifinal, disputada por 18 atletas, estuvo dominada por los clavadistas que subieron al podio en Tokio-2020: los chinos Zongyuan Wang (537.85 puntos) y Siyi Xie (505.85), plata y oro respectivamente hace tres años en la prueba individual, y el británico Jack Laugher.

China viene a por todo en la cita olímpica parisina, y se ha colgado el oro en las cinco finales disputadas hasta ahora en clavados, donde se juegan en total ocho podios.