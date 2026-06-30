México pierde en primera ronda a su única representante en individuales de Wimbledon

La mexicana Renata Zarazúa, única representante de su país en las pruebas individuales masculina y femenina del torneo londinense de Wimbledon, fue eliminada este martes en primera ronda al caer frente a la filipina Alexandra Eala, por 6-1 y 6-2.

La filipina, de 21 años, que ocupa el puesto 32 en la ranking mundial, no tuvo problemas para deshacerse en 1 hora y 17 minutos de la mexicana, 75 de la clasificación de la WTA.

Con este triunfo, Eala iguala su mejor resultado en un torneo de Grand Slam, tras alcanzar la segunda ronda del US Open en 2025.

Zarazúa, de 28 años, había roto en la edición de Wimbledon de 2025 la racha de tres décadas años sin victorias mexicanas en el Grand Slam londinense, algo que no pudo repetir en 2026.