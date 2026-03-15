Milán-Cortina cierra los Paralímpicos de invierno y pasa el testigo a Francia

Tras diez días de competición, sin incidentes de importancia a pesar del polémico regreso de Rusia bajo su bandera, Milán-Cortina cerró este domingo los Juegos Paralímpicos de invierno, una cita en la que Francia recogerá el testigo con los Alpes como sede para la edición de 2030.

Un poco antes durante la ceremonia de clausura, que tuvo lugar este domingo en el estadio olímpico de Cortina, la bandera de los Juegos fue entregada a representantes de las regiones que albergarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno de 2030 en los Alpes franceses.

Marcados por el regreso de las delegaciones rusa y bielorrusa bajo su bandera por primera vez desde 2014, los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina han confirmado, en el plano deportivo, el dominio de China, que termina en lo más alto del medallero (44 preseas, de las cuales 15 de oro). El podio lo completan Estados Unidos y Rusia. Un regreso polémico que provocó la indignación de Ucrania y de otros países europeos.

Sin embargo, en Italia no ha habido que lamentar ningún incidente grave. Hace unos días, tras la victoria del dúo ruso formado por Anastasiia Bagiian y su guía Sergei Siniakin en la prueba femenina de sprint de esquí de fondo (categoría deficiencia visual), la fondista alemana Linn Kazmaier y su guía Florian Baumann dieron la espalda a la bandera rusa a modo de protesta.

El ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov, calificó el sábado este gesto de "desolador" y "antideportivo", considerando que se trataba de un "incidente aislado" procedente de una "minoría" decidida a boicotear a Rusia.

Durante la ceremonia de apertura, el 6 de marzo en Verona, varios comités paralímpicos boicotearon la velada.

La previa de los Juegos también estuvo marcada por la ausencia, en el último momento, de Irán, cuyo único atleta, el fondista Aboulfazl Khatibi Mianaei, no pudo viajar a Italia debido a la guerra en Oriente Medio.