Miller anota 26 puntos y los Hornets derrotan a los Spurs de Wembanyama

Los Charlotte Hornets sumaron este sábado su sexta victoria consecutiva al imponerse 111-106 sobre los San Antonio Spurs, con 26 puntos de Brandon Miller en el Spectrum Center (Charlotte).

Con el triunfo de hoy, los Hornets registran un mayor número de victorias en sus últimas tres temporadas, superando las 19 de la campaña 2024-25 y las 21 de la 2023-24.

Miller, de 23 años, suma su décimo partido consecutivo con por lo menos 20 puntos.

Pese a que Charlotte alcanzó una ventaja de hasta 20 puntos, los Spurs tuvieron oportunidad de igualar el marcador con 27 segundos por jugar pero el francés Victor Wembanyama falló desde la línea de tres.

"Me quito el sombrero frente a ellos", dijo Miller a Prime. "Tienen un grupo de grandes competidores y nosotros solamente teníamos el deseo de competir y seguir nuestro plan de trabajo".

"Tengo toda la confianza, todos confían en mí y me dan las oportunidades en el momento justo".

La racha de seis victorias consecutivas es la mejor para los Hornets desde marzo del 2016 cuando ganaron siete al hilo.

Por los Spurs, Wembanyama tuvo una noche atípica en la que registró 16 puntos, capturó ocho rebotes, una asistencia, sin bloqueos.

Charlotte mejora su récord a 22-28 en la undécima posición de la Conferencia Este mientras que los Spurs (32-15) caen al tercer puesto en el Oeste.