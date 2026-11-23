La potranca nacional ‘Miss Tik Tok’ no dejó dudas de ser la mejor potranca de su generación, cuando ayer se impuso con relativa facilidad a sus cuatro rivales de la versión 15 del Clásico Bartolomé Mafla Herrera.

El evento conmemorativo, celebrado el pasado domingo en la pista del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, en el sexto orden de la programación, reunía un selecto lote de cinco potrancas nativas de dos años de edad, sobre tendido de 1,200 metros y bolsa de $23,000.

Miss Tik Tok salió algo lenta del partidor, corriendo al inicio lejos de las punteras ‘Blessed The Light’, ‘Infinity Golden’ y ‘Walker Manía’, avanzó gradualmente para dominar la carrera en los últimos 500 metros y sostener una lucha de recta final con Blessed The Light, a la que dominó fácilmente en los últimos 100 metros.

Con esta resonante victoria la ganadora mantiene su condición de invicta en tres salidas a la pista, logrando repetir el triunfo que obtuvo en la primera carrera de la Triple Corona Juvenil Nacional, para ubicarse a un solo peldaño del codiciado galardón hípico.

‘Miss Tik Tok’ es una potranca alazana, hija de Giant Gizmo en Miss Tip Top, por Slauder Beach, defensora de los tradicional colores del Stud Buena Fe, conducida por su jinete usual Yonis Lasso, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz Rodríguez.

Los mil 200 metros de la carrera marcaron en el cronómetro tiempo de 1:13.0, tras parciales de 23.0 el primer cuarto de milla y 47.2 quintos los 800 metros.

Tras la ganadora arribaron, ‘Blessed The Light’, única rival de la victoriosa, ‘Infinity Golden’, ‘Sol Epic Dancer’, y ‘Walker Manía’, que cerró el marcador.

Acto de premiación

En la ceremonia de premiación el homenajeado Bartolomé Mafla Herrera fue el oferente del trofeo a Andrés Farrugia, propietario de la ganadora.

Próxima cita

Miss Tik Tok, para lograr la Triple Corona de la temporada, tendrá que cruzar la meta por delante de sus contendoras en la edición 42 del Clásico Sociedad de Criadores, evento fijado para el venidero 27 de diciembre, sobre 1,400 metros y bolsa de $30,000, más el aporte de las cuotas de inscripciones.