Momentos icónicos del Mundial 2026: España campeona, remada vikinga y memoria de las Malvinas

El primer Mundial con 48 selecciones, conquistado este domingo por España al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, ofreció un torneo vibrante, con grandes emociones y una colección de historias que quedarán en la memoria.

La Roja volvió a ocupar un lugar de privilegio en el fútbol mundial al coronar una campaña marcada por la regularidad, el control del juego y la capacidad para imponerse en los momentos decisivos.

Dirigida por Luis de la Fuente, España se impuso con un gol de Ferran Torres en la prórroga (106') y recuperó el trono 16 años después.

Desde el inicio del torneo, el combinado español mostró una identidad definida, con talento ofensivo, equilibrio colectivo y una defensa sólida. En ese funcionamiento destacó Rodri, elegido mejor jugador del Mundial, como una de las piezas fundamentales de un equipo que recuperó el trono con autoridad.

La AFP destaca algunos de los temas clave tras más de cinco semanas de acción en Estados Unidos, México y Canadá.

- Goleadores insaciables -

La lucha por la Bota de Oro de Norteamérica 2026 se encendió pronto y terminó siendo apasionante hasta el final.

Los nombres en lo más alto de la tabla son un auténtico quién es quién de los mejores goleadores del planeta, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

Mbappé, que marcó el sábado dos goles en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, finalizó como el máximo artillero del Mundial con 10 anotaciones.

El francés también es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 tantos en tres torneos (con un promedio de un gol por partido), uno más que Messi.

- Cenicientas que brillan -

El debutante Cabo Verde terminó la fase de grupos invicto y avanzó a dieciseisavos desde un grupo que incluía a España y Uruguay.

"Sinceramente, siento que estoy viviendo un cuento de hadas", dijo el volante Deroy Duarte después de que su equipo se citara en octavos de final con la campeona de Catar 2022, Argentina.

La selección africana llevó al límite al equipo de Messi, remontando dos veces, antes de que Argentina lograra el gol de la victoria en la prórroga.

La isla caribeña Curazao -el país más pequeño que ha competido en un Mundial tanto por población como por superficie- también tuvo su momento de gloria, al empatar sin goles contra Ecuador tras ser goleada 7-1 por Alemania en su debut.

- Remontadas de Argentina -

Argentina, una y otra vez, ha parecido vulnerable en el Mundial 2026, pero siempre ha encontrado la manera de salir adelante.

La Albiceleste, que defendía el título de Catar 2022, pasó sin apuros la fase de grupos, pero necesitó la prórroga contra Cabo Verde en 16avos y remontó un 2-0 en contra en los minutos finales frente a Egipto en octavos.

Volvió a requerir la prórroga para vencer a Suiza en los cuartos de final y estuvo al borde de la eliminación ante Inglaterra en semifinales, antes de conseguir un doblete en los últimos minutos.

Argentina no desplegó el fútbol más vistoso, pero su actitud de nunca rendirse es su superpoder.

Ya en la final, no pudo repetir y terminó cayendo en el alargue 1-0 con una España muy superior.

- El vergonzoso Caso Balogun -

El Mundial transcurrió de forma sorprendentemente tranquila fuera de los terrenos de juego hasta que Folarin Balogun se encontró en el centro de una tormenta política.

El delantero estadounidense, autor de tres goles, fue expulsado en el partido de 16avos de final de su selección contra Bosnia-Herzegovina, lo que le dejaba fuera de su siguiente encuentro.

Pero la FIFA intervino y suspendió su sanción, provocando una amplia condena, especialmente cuando se supo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había intervenido.

La selección anfitriona fue goleada 4-1 por Bélgica en octavos de final, con escasa influencia de Balogun. Después, el atacante de 25 años admitió que el episodio había agregado presión extra al equipo.

- Haaland se vuelve viral -

Erling Haaland llevó a Noruega a los cuartos de final, su mejor resultado en un Mundial, y se convirtió además en una sensación en redes sociales con sus peculiares publicaciones.

El imponente delantero del Manchester City ha sumado 30 millones de seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, para superar los 71 millones.

Haaland, de 25 años, cuya selección cayó ante Inglaterra en cuartos de final, tiene ahora muchos más seguidores en Instagram que la cuenta oficial del City.

Una de sus publicaciones mostraba la "remada vikinga", que será una de las imágenes imborrables del torneo. El ritual consistía en los jugadores guiando a los aficionados noruegos en una remada rítmica en un barco vikingo imaginario.

También compartió una foto de su regreso a Noruega acompañado de un mapache de peluche, explicando: "Me siguió hasta casa".

- Disputa por las islas Malvinas -

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por las referencias a las disputadas islas Malvinas (Falklands en inglés). La Albiceleste remontó un gol en contra para imponerse 2-1 y alcanzar una nueva final mundialista, la séptima de su historia.

Tras el pitido final, los jugadores sostuvieron una pancarta en la que se leía: "Las Malvinas son Argentinas".

Reino Unido pidió a la FIFA que investigara el incidente y el organismo rector emitió un comunicado en el que decía que estaba "evaluando los informes del partido".