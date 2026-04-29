Montañista australiano busca récord de ascenso al Everest desde el mar

Cada temporada, cientos de alpinistas sueñan con hacer cumbre en el Everest, pero el australiano Oliver Foran, de 27 años, busca otra gesta: llegar a la cima del monte más alto del planeta desde el nivel del mar en menos de 67 días, el récord actual.

"Siempre quise escalar el Everest, pero quería hacerlo de un modo diferente", explicó Foran a la AFP por teléfono, durante una pausa en su larga caminata hacia el campamento base del Everest, cuya cumbre se sitúa a 8.849 metros.

Este exagente inmobiliario aspira a batir el actual récord de 67 días recorriendo en bicicleta los 1.150 kilómetros que unen el golfo de Bengala, en la India, con las estribaciones del Himalaya antes de lanzarse al asalto del Everest.

Para este alpinista, que perdió a su madre en la adolescencia a causa de un cáncer cerebral, este desafío deportivo también tiene como objetivo recaudar fondos en favor de la salud mental de los jóvenes.

No es su primera subida en el Himalaya: en 2024 escaló el Island Peak (6.189 metros), y el año pasado el Ama Dablam (6.812 metros).

Durante seis meses se entrenó sin descanso, encadenando bicicleta, ejercicio físico y trabajo respiratorio, con el fin de desarrollar la resistencia necesaria para afrontar la altitud.

El primero en realizar este camino "del mar a la cumbre" fue otro australiano, Tim Macartney-Snape, en 1990, quien caminó durante tres meses desde el golfo de Bengala, en la desembocadura del Ganges, hasta la cima del Everest.

Fue al ver un documental sobre esta hazaña cuando Foran tuvo la idea de embarcarse a su vez en esta loca aventura.

El récord lo ostenta el alpinista surcoreano Kim Chang-ho, que primero siguió el curso del Ganges a pie y luego continuó en kayak, antes de llegar a Nepal en bicicleta y alcanzar el techo del mundo en 67 días en 2013.

- "Ser fuente de inspiración" -

"Es un desafío difícil y único", destacó Gelje Sherpa, su guía principal y organizador de la expedición.

"Hoy en día hay muchas infraestructuras y opciones para alcanzar la cima del Everest en un tiempo récord, pero él utiliza sólo su propia fuerza. Es enorme", destacó.

Durante los primeros 16 días, el australiano cruzó la India y Nepal en bicicleta, bajo un calor agobiante, antes de enfrentarse a pendientes empinadas e interminables.

Camino del campamento base del Everest, dice encontrar su fuerza en "algo más grande" que él mismo: el recuerdo del inmenso dolor que sintió tras la muerte de su madre.

"No sabía cómo gestionar eso (...) por dentro estaba más vacío que nunca", recuerda.

Siete años después pensó incluso en acabar con todo, pero la llamada de un amigo le salvó la vida.

"En ese momento tomé la decisión de que, si algún día tenía la oportunidad de impedir que alguien más llegara a ese punto o de mostrarle otro camino, lo haría", confía.

Esa promesa es el eje de su desafío actual, para el que se ha asociado con Youturn, una organización benéfica.

Espera recaudar 200.000 dólares para construir centros de apoyo en salud mental para jóvenes.

A lo largo de su periplo, Foran planea compartir a través de las redes sociales tanto los momentos más importantes como los de mayor dificultad, con el objetivo de despertar conciencias.

"Lo que me motiva ante todo es inspirar a jóvenes que quizá se sienten atrapados en algún momento de su vida", explica.