Morita, la joven esperanza de México ante Jamaica y las urgencias del Tri

Con la obligación de remontar ante Jamaica este martes para clasificarse al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, México vuelve a mirar hacia Gilberto Mora, su joya naciente que, sin embargo, ya ha tenido que ponerse el equipo al hombro.

En una selección mexicana vulnerable en defensa, limitada en ataque y carente de sello propio, el mediocampista de 18 años sigue ganando jerarquía bajo la mirada de Rafael Márquez, un entrenador que aún no sabe qué es ganar con el Tri.

Morita ha jugado apenas dos partidos en la incipiente era del nuevo seleccionador, ante Colombia y Jamaica, y en ambos ha liderado las reacciones en momentos de apremio.

Sin embargo, el legendario Cuauhtémoc Blanco pide cautela y advierte contra las expectativas desmedidas alrededor de Mora.

El mundialista en 1998, 2002 y 2010 cuestionó a la prensa mexicana por generar expectativas desproporcionadas alrededor de Mora.

"Ustedes lo creen como un superhéroe", criticó.

En septiembre ante Colombia rescató el debut de Márquez al conseguir el empate 1-1 con una brillante jugada individual en la que superó al defensor Jhon Lucumí.

El sábado, México sufría ante Jamaica una derrota por 3-0 que lo habría puesto al borde de la eliminación en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Tri maquilló ese descalabro con una respuesta encabezada por el talentoso volante del Tijuana, para un 3-2 más decoroso.

Mora marcó el 3-1 con un disparo desde los linderos del área, y con ello rompió una racha del equipo nacional de 292 minutos sin gol.

Después participó en la jugada que devino en un penal para el 3-2.

"Desde lo exigente que soy conmigo mismo, no estoy conforme con la actuación del equipo", dijo Márquez.

"La reacción del equipo es lo que hay que destacar", añadió el seleccionador y subrayó que "Gil Mora tuvo un gran partido demostrando carácter, actitud y personalidad".

- "Darlo todo para avanzar" -

Este martes, México recibirá a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio BBVA de Monterrey.

Gracias a los dos goles que marcó de visita en Kingston, a la escuadra azteca le bastaría con ganar 2-0 para avanzar al Final Four, que se celebrará del 25 al 28 de marzo.

"Vamos a reponernos en casa", garantizó Mora. "No se pudo alcanzar el empate, ahora tenemos que darlo todo para avanzar".

En esta eliminatoria, Gilberto volvió a usar la camiseta 10 que Márquez le otorgó en la anterior fecha FIFA.

El extremo Alexis Vega, que portaba ese número, reapareció en la actual convocatoria y acordó con Márquez cederle el dorsal definitivamente al juvenil.

- Déjenlo que se divierta -

A propósito de un 10, Cuauhtémoc Blanco, el más emblemático en la historia de la selección mexicana, lamentó la pobre exhibición del Tri ante Jamaica.

Reprobó a la alineación inicial que Márquez presentó en Kingston, conformada por once futbolistas que jugaron el Mundial 2026.

Nueve estuvieron de inicio en el partido de octavos de final contra Inglaterra.

Sin el nivel competitivo que mostraban cuando eran dirigidos por Javier Aguirre, estos jugadores vivieron el sábado el momento más crítico en la incipiente era de Márquez.

"Jugaron mal", sentenció Blanco tras un partido de leyendas del América. "No pueden jugar así. Hay que sacar el corazón y el orgullo de ser mexicanos".

Consideró que el equipo de Márquez subestimó a su rival caribeño.

Blanco es recordado porque salvó al Tri de varias dificultades cuando ya era un futbolista maduro y consolidado.

El último gran ídolo del fútbol mexicano reconoce el talento de Gilberto, pero es precipitado considerarlo un salvador del Tri.

"Déjenlo en paz, no lo estén jodiendo, dejen que siga divirtiéndose", pidió.

Gilberto Mora hizo su debut en partido oficial con la selección mexicana en la Copa Oro 2025 con 16 años y 257 días.

Este año fue el futbolista más joven en la Copa del Mundo, con 17 años y 240 días.