Movistar Team renueva a los ciclistas Aular y Cepeda hasta 2028

El venezolano Orluis Aular y al ecuatoriano Jefferson Cepeda ampliaron su contrato hasta 2028 con el Movistar Team, al tiempo que el colombiano Nairo Quintana renovó por una campaña adicional, anunció este miércoles la formación ciclista española.

El equipo telefónico también extendió la vinculación de Jorge Arcas y el portugués Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, dos temporadas más, hasta 2027, por lo que alcanzarán 12 años con el maillot azul.

Al igual que Quintana, Albert Torres continuará un año más para aportar experiencia a la escuadra.

Por su parte, en el equipo femenino, la ciclista francesa Aude Biannic seguirá hasta 2027 y la brasileña Tota Magalhaes hasta 2029, mientras que Sara Martín, actual campeona de España, renovó hasta 2028.

Con estas renovaciones, Movistar Team pretende asegurar "la continuidad de un núcleo sólido de corredores y corredoras que combinan juventud, experiencia y capacidad de liderazgo, consolidando su proyecto deportivo a medio y largo plazo", indicó en el comunicado.