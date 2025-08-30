‘Mr. Bristol’ estará de baja en la Serie Hípica del Caribe

El destacado ejemplar Mr. Bristol sufrió una lesión la mañana de este sábado, 30 de agosto, por lo que estará de baja en la próxima Serie Hípica del Caribe, que se celebrará el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón, confirmó el doctor Rubén Orillac.

“El caballo tuvo una pequeña fractura en una de las patas traseras y eso va a requerir una intervención para que se rehabilite. Para que se recupere podría tomar un año, luego de que se consiga el veterinario, no es urgencia”.

“Lamentablemente no podrá estar en la Serie Hípica del Caribe”, expresó el doctor Orillac.

El potro de tres años, conocido como el mejor de su categoría en Panamá, era el principal candidato para representar a la nación en el Clásico Internacional del Caribe. Su impecable historial incluye una victoria dominante el pasado 3 de agosto en el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle.