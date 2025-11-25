Mudarra ratifica su liderato en la Vuelta a Chiriquí

Redacción | El costarricense Pablo Mudarra se afianzó en el liderato de la XLV edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, Copa Telca, al ganar ayer la cuarta etapa que transcurrió sobre 144.6 kilómetros.

Mudarra, del Colono Bikestation Kolbi, sumó su segundo triunfo (ganó la 1ra etapa) en esta versión, acumulando un tiempo en la general de 10 horas 22 minutos y 16 segundos. Su recorrido, entre David-Paso Canoas-Finca Blanco y Solano, fue de 3 horas 25 minutos y 11 segundos.

En la tabla general Mudarra es escoltado, luego de cuatro días de carrera por su compañero Joseph Ramírez y el beliceño Derrick Chavarría (Tag Cycling Team), ambos a 15 segundos de diferencia. El mejor nacional en la general sigue siendo Bolívar Espinosa, del SENAFRONT RALI, que aparece en el puesto 8 a diferencia de 53 segundos.

En la Junior domina Emanuel Viane, del Rali Far Express, mientras que en la Master se mantiene Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar. Hoy martes, se corre la quinta etapa, reapareciendo la montaña.

Serán 101.1 kilómetros entre David - entrada de San Andrés – Solano y Volcán.

El evento,organizado por la Federación Panameña de Ciclismo y la Liga de Ciclismo de Chiriquí, finaliza el próximo 28 de noviembre, en su octava etapa, un Circuito Cerrado en David Este, de 88.0 km.