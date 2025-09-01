Muere el exciclista Walter Godefroot, rival de Merckx y mentor de Ullrich

El exciclista belga Walter Godefroot, que en su día llegó a ser gran rival del mítico Eddy Merckx y luego director deportivo de Jan Ullrich, falleció el lunes a los 82 años, publicó la agencia Belga.

Godefroot, víctima de la enfermedad de Parkinson, consiguió un gran palmarés en el que destacaban diez triunfos de etapa en el Tour de Francia y cuatro victorias en Monumentos ciclistas.

Nacido en Gante, conquistó el Tour de Flandes dos veces (1968, 1978), además de la Lieja-Bastoña-Lieja en 1967 y la París-Roubaix en 1969.

También ganó dos etapas en la Vuelta a España y se proclamó campeón de Bélgica en ruta en 1965 y 1972.

En 1975 fue el primero en imponerse en los Campos Elíseos de París en una etapa del Tour de Francia.

Después de su carrera como ciclista ejerció como director deportivo de varios equipos, una función que ejerció hasta 2007.

Se destacó al mando del Telekom, donde colaboró especialmente con el alemán Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia en 1997 y quien una década después reconoció que se había dopado en una parte de su carrera.

El fallecimiento de Godefroot "emocionó profundamente" a Eddy Merckx, que en declaraciones a la AFP consideró que la carrera de su antiguo rival había sido "ampliamente subestimada".