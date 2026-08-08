Muere el padre de Lionel Messi a los 68 años

El padre y representante del astro argentino Lionel Messi, Jorge Messi, murió este sábado a los 68 años en Rosario, su ciudad natal, al norte de Buenos Aires.

El papá del capitán de la selección albiceleste falleció el sábado a las 02H00 locales (05H00 GMT), informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que La Pulga solía analizar su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

Las reacciones no tardaron en llegar. La Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Conmebol expresaron sus condolencias por la muerte de Jorge Messi.

"¡Fuerza, Leo!" y "acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor", escribieron respectivamente en X.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que realizarán un minuto de silencio en homenaje en cada uno de los partidos de la liga local de este fin de semana.

Aunque tenía previsto jugar este sábado con Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup, Lionel Messi tiene previsto viajar a Rosario durante la tarde argentina, según informaron medios locales.

La delicada situación de salud de Jorge Messi se conoció después de que el 10 rompiera en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 ante Argelia, en el debut de la Albiceleste en el Mundial de Norteamérica 2026.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", dijo entonces el ídolo argentino a periodistas.

- Compañeros de vida -

Jorge Messi, nacido en 1958, era un empleado metalúrgico que amaba el fútbol, y se desempeñaba como entrenador de infantiles en el club barrial Grandoli de su ciudad, Rosario, 340 km al norte de Buenos Aires.

Allí fue el primer entrenador de su hijo Lionel Messi, por entonces de cuatro años.

Pero su vida dio un vuelco en el 2000 cuando se trasladó a España para que el entonces pequeño Lionel, de 13 años, se integrara al Barcelona y pudiera continuar su tratamiento por déficit de hormona de crecimiento.

Jorge dejó su trabajo estable en Argentina para afrontar ese desafío junto a Lionel, lejos del resto de la familia, en tiempos difíciles que forjaron el temple del 10 y la unión entre ambos.

"Yo me encerraba a llorar solo en la pieza cuando llegamos a Barcelona, o mi papá también sin que lo viera o creyendo que yo no lo veía. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal", contó Messi en una entrevista a sus 20 años.

"Mi viejo llegó a preguntarme qué quería hacer cuando estábamos mal, si quería seguir o nos volvemos y yo quise seguir y él se quedó conmigo", dijo entonces.

Finalmente, Jorge logró cerrar el primer contrato con el Barcelona y desde entonces acompañó a su hijo también como representante y negociador durante toda su carrera en ese club, así como en el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

De perfil bajo, Jorge Messi casi no dio entrevistas a lo largo de su vida, pero las pocas veces que habló dejó ver que la unión con su hijo era inquebrantable: "El día que Leo no juegue más, creo que se me va a caer una ilusión y no voy a ver más al fútbol", dijo a la revista Kicker en 2013.

- Polémicas -

Sin embargo, su vida no estuvo exenta de polémicas.

En 2013, padre e hijo fueron acusados por la justicia española de haber utilizado entre 2007 y 2009 un entramado de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.

La causa se resolvió en 2017 tras varias multas millonarias pero sin prisión para ninguno.

En 2019, Jorge y Lionel junto a la Fundación Leo Messi volvieron a ser denunciados en España, esta vez por presuntos delitos contra la Hacienda, estafa y blanqueo de capitales. En 2021 la causa fue archivada.

Lionel tiene tres hermanos, dos mayores, Rodrigo y Matías, y una menor, María Sol, todos hijos del matrimonio entre Jorge Messi y Celia Cuccittini, de 66 años.