Muere Isao Harimoto, ídolo del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica

La leyenda del béisbol japonés Isao Harimoto, quien sobrevivió a la bomba atómica contra Hiroshima, falleció a sus 86 años, informaron este jueves los medios locales.

Nacido en Japón de padres coreanos, Harimoto aprendió a jugar con la mano izquierda luego de que a los cuatro años sufriera un accidente que le causó quemaduras y limitó su movilidad con la derecha.

A los cinco años sobrevivió la bomba atómica gracias a su madre, que se colocó frente a él y su hermana para protegerlos de la explosión, ocurrida en agosto de 1945.

Como beisbolista llegó a acumular 3.085 hits, lo que permanece como un récord en el béisbol profesional japonés.

Jugó con varios equipos de su país, incluidos los poderosos Yomiuri Giants y se ganó el apodo de "Máquina de Hits" por su potencia al bate.

Se retiró en 1981 después de 23 temporadas profesionales y posteriormente trabajó como comentarista de la televisión.

En 1990 fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Japonés.