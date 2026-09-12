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Muere Isao Harimoto, ídolo del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica

Muere Isao Harimoto, ídolo del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica
El jugador de béisbol japonés Isao Hairmoto (drcha.) batea en Tokio el 15 de junio de 1980 Str
AFP
12 de septiembre de 2026

La leyenda del béisbol japonés Isao Harimoto, quien sobrevivió a la bomba atómica contra Hiroshima, falleció a sus 86 años, informaron este jueves los medios locales.

Nacido en Japón de padres coreanos, Harimoto aprendió a jugar con la mano izquierda luego de que a los cuatro años sufriera un accidente que le causó quemaduras y limitó su movilidad con la derecha.

A los cinco años sobrevivió la bomba atómica gracias a su madre, que se colocó frente a él y su hermana para protegerlos de la explosión, ocurrida en agosto de 1945.

Como beisbolista llegó a acumular 3.085 hits, lo que permanece como un récord en el béisbol profesional japonés.

Jugó con varios equipos de su país, incluidos los poderosos Yomiuri Giants y se ganó el apodo de "Máquina de Hits" por su potencia al bate.

Se retiró en 1981 después de 23 temporadas profesionales y posteriormente trabajó como comentarista de la televisión.

En 1990 fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Japonés.

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