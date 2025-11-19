Mulino recibe a la Selección Nacional y destaca su histórica clasificación al Mundial 2026

Los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Fútbol, clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, fueron recibidos este jueves en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien reconoció la disciplina y entrega del equipo tras avanzar de manera invicta en la fase final de las eliminatorias.

Erick Davis, Cristian “El Fulo” Martínez, Alberto “Negrito” Quintero, Edgardo Fariña y Jovani Welch, en representación del plantel, fueron felicitados por el mandatario por su desempeño en los seis partidos que les aseguraron el cupo al torneo. Panamá logró su clasificación como líder de su grupo y como el único representante de Centroamérica en esta edición mundialista.

“Su clasificación es una gran demostración de su esfuerzo; se lucieron y esto los ubica entre los más altos nombres entre los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño”, expresó Mulino durante el encuentro.

El presidente también destacó el apoyo masivo de los fanáticos que llenaron el estadio Rommel Fernández y celebraron en las calles el regreso de Panamá a un Mundial, luego de su debut en Rusia 2018. Además, subrayó el “efecto cascada” que esta clasificación tendrá en la economía nacional y la proyección internacional del país.

Mulino mencionó el avance de nuevas instalaciones deportivas y resaltó el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz, donde entrenó recientemente la selección, que será entregado en enero próximo.

Por su parte, Alberto “Negrito” Quintero expresó “la satisfacción de formar parte del grupo de jugadores que regalan este momento de alegría al pueblo panameño”, y destacó la fortaleza del equipo. Recordó que en compromisos de clasificación mundialista “ninguna selección regala ni cede espacio; el sitial se debe lograr con triunfos”.

El técnico Thomas Christiansen afirmó que “no existe nada mejor que el fútbol para unir a un país”, y señaló la expectativa del grupo ante el sorteo mundialista que se realizará en Estados Unidos el próximo 5 de diciembre. Garantizó que jugadores y cuerpo técnico se prepararán para ofrecer “la mejor presentación en la cita mundialista”.

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, resaltó los logros recientes de las distintas categorías masculinas, Sub-17, Sub-20 y Mayor, y recordó que la selección femenina disputará su primera Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA. También enfatizó en la importancia de fortalecer infraestructuras deportivas y mencionó que actualmente “un poco más de 170 futbolistas panameños militan fuera del país”.

Al acto asistieron Rubén Cárdenas, de la Comisión Nacional de Selecciones; el médico Engie Mitre; parte del equipo técnico; y por la Presidencia, la viceministra Virna Luque.