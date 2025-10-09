Mulino recibe a Mario Kempes

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas a la leyenda del fútbol argentino Mario Alberto Kempes, mejor conocido en la historia del balompié mundial como “Matador”.

Mulino conversó con el exfutbolista, exentrenador y comentarista, con quien remembró algunas de sus anécdotas desde sus inicios hasta su participación en copas del mundo, como seleccionado nacional de Argentina, donde escribiría capítulos que le convertirían en leyenda. “¿Ya saben quién es él? Él es antes de Messi (Lionel). Antes de Messi, era él: Mario Kempes, campeón. Y él jugó con Maradona (Diego) en el mundial”, destacó el presidente Mulino sobre la trayectoria del exfutbolista, ante un grupo de niños de la Fundación Movimiento de El Chorrillo presentes en el recibimiento.

Igualmente, exhortó a los niños a esforzarse en los estudios para lograr un mejor futuro. “Métanle duro a la escuela”, expresó el mandatario, quien recibió una camiseta de Argentina, con el número 10, autografiada por Kempes. Por su parte, el exfutbolista argentino compartió un mensaje con los niños y jóvenes que sueñan con brillar en el deporte del balompié, destacando ante todo la importancia de la educación, en el ámbito personal, y el respeto a los demás.

“Yo creo que los sueños hay que seguirlos hasta el final, hasta que dejen de ser sueños y se conviertan, o bien en una realidad o en darse cuenta de que, a lo mejor, no es el camino indicado o que tiene que buscar otro camino. Pero lo que siempre digo —y siempre lo voy a repetir— es el estudio. No lo dejen, porque los deportes son muy lindos, pero a veces son traicioneros, te ponen con una mala pasada y no puedes cumplir con tus sueños”, expresó. En su visita, Kempes y el grupo de niños recorrieron el Palacio de Las Garzas y conocieron sus principales salones y parte de la historia de la fundación de la República de Panamá, hoy crisol de razas.

“Ha sido un recorrido agradable; a veces uno no tiene la posibilidad de visitar una residencia presidencial, hemos aprovechado. Me he dado cuenta también de que hay una gran cantidad de argentinos en el país”, comentó.

Kempes jugó en tres mundiales: 1974 en Alemania; 1978 en Argentina (donde fue campeón y máximo goleador) y 1982 en España.