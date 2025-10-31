Mundial U17 en la mira

La Selección Masculina Sub-17 de fútbol de Panamá está lista para llegar lejos en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. Esta será la cuarta edición (México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013, Indonesia 2023, Catar 2025) en la que Panamá participe en un mundial Sub-17.

Su mejor participación fue en 2011, en la cual sumó 3 puntos y terminó como uno de los mejores terceros del torneo, logrando clasificarse para la siguiente fase. Ya en octavos de final, la ‘Rojita’ cayó 2-0 ante México. Ahora, Panamá está ubicada en el Grupo J, con Paraguay, Uzbekistán e Irlanda.

Debutará el 5 de noviembre ante Irlanda, luego 8 de noviembre choca con Paraguay, y cerra la fase de grupos, el martes 11 frente a Uzbekistán. Todos los partidos de la fase de grupos se disputarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha.

Ayer, la Federación Panameña de Fútbol informó la baja por lesión del jugador Abraham Altamirano, quien no viajó con el resto de la delegación, que se encuentra desde la semana pasada en su campamento en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y en que jugó encuentros de preparación antes de viajar a Catar e1 1 de noviembre, dado que se esperó hasta el último momento por una evolución positiva del jugador.

En su lugar, el entrenador Leonardo Pipino convocó al atacante Ángel James, del Sporting San Miguelito, club de la Liga Panameña de Fútbol. James viajó ayer rumbo a Doha, para unirse al equipo.