Musetti avanza a cuartos de final en Australia, enfrentará a Djokovic

El italiano Lorenzo Musetti avanzó el lunes a cuartos de final del Abierto de Australia tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz, y deberá medirse ahora al estelar serbio Novak Djokovic.

Musetti, quinto cabeza de serie, se impuso con marcador de 6-2, 7-5, 6-4 en Melbourne, abriendo la vía a un duelo contra Djokovic, a quien ha enfrentado 10 veces y derrotado solo una de ellas, en 2023.

"Novak, hemos jugado muchas, muchas veces y cada vez es una lección ante todo", declaró el italiano.

"Es un honor compartir la cancha contra él. Todas las veces salgo de la cancha con algo, y eso es algo que realmente pienso que me ayuda a intentar ganarle", agregó.

Djokovic, 10 veces ganador en Melbourne, tendrá el beneficio de un día más de descanso.

El serbio debía enfrentar a Jakub Mensik en un partido nocturno el lunes en la cancha central de Melbourne Park, pero la ascendente estrella checa se retiró por lesión.

"No tuvo que jugar hoy, así que de seguro no estará cansado", indicó Musetti sobre su próximo rival, de 38 años.

La victoria ante Fritz permitió a Musetti, de 23 años, alcanzar por primera vez los cuartos de final en Melbourne, cuyas canchas de barro y grama son su fuerte.