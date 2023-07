“Espero que me vaya muy bien, deseo ganar como en cada evento que voy, y estoy trabajando mucho para poder hacerlo, estoy súper motivado y me siento muy bien para luchar por esas medallas”.

Así se expresa el surfista panameño Edwin Núñez, ante el reto de competir en los V Juegos Suramericanos de Playa 2023, en Santa Marta, Colombia, del 14 de julio al 21 de julio.

Núñez viene de ganar medalla de oro en Surf Bodyboard Prone, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en El Salvador: “Fue algo muy especial, ya que el año pasado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santa Marta, Colombia, había obtenido la medalla de bronce y pues, sentí que pudo ser más y quede más claro en que podría lograr oro en los próximos juegos. El poder escuchar las notas de nuestro himno nación, que fue el momento más maravilloso donde sentí que, en realidad lo había logrado”.

El atleta afirmó estar enfocado en “estos juegos pre-olímpicos, aunque quiero volver a competir en Etapas del Tour mundial IBC (a finales de año). No me hago una agenda a largo plazo, porque trato de llevar todo bien con el deporte y mi trabajo que me gusta cumplir siempre, ya que en Panamá, al igual que en muchos países, no se puede vivir solo haciendo este deporte”.

Añadió que “espero poder seguir haciendo historia en este deporte, también dedicar a entrenar en un tiempo para hacerles el camino más fácil a los que sigan, ya que a mi me costo mucho, porque la mayoría de cosas han sido viendo videos y observando a los demás que tienen mejor nivel”.