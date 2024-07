Nadal gana en primera ronda del ATP de Bastad en su regreso al circuito individual

Un día después de empezar en el torneo ATP de Bastad (Suecia) con una victoria en un partido de dobles, Rafa Nadal arrancó igualmente con buen pie en el cuadro individual este martes al superar 6-4 y 6-3 al local Leo Borg, hijo del mítico Bjorn Borg.

Era el primer partido individual para Nadal (38 años) desde su eliminación ante el alemán Alexander Zverev en la primera ronda de Roland Garros.

El exnúmero 1 mundial español dominó sin forzar ante un jugador que es apenas 461 del mundo.

"Está bien. Podríamos decidir que estoy defendiendo el título", bromeó Nadal después de la victoria, aludiendo a que no jugaba en Bastad desde que fue campeón con 19 años, en 2005.

"No he jugado mucho al tenis en los últimos meses. Las sensaciones son estupendas, poder jugador en una cancha llena de pública me da una energía increíble", afirmó.

Nadal disputa este torneo en Bastad mediante una invitación. No jugó en la reciente gira sobre césped para seguir su preparación en tierra batida, pensando en los Juegos Olímpicos de París, donde el torneo se disputará en las instalaciones de Roland Garros del 27 de julio al 4 de agosto.

El mallorquín es actualmente 261 del mundo. Después de esta victoria inicial tendrá un hueso mucho más duro de roer en la próxima etapa del torneo, ante el británico Cameron Norrie (42).

El lunes, Nadal había empezado en el cuadro de dobles haciendo pareja con el noruego Casper Ruud. Se impuso entonces por 6-1 y 6-4 a la dupla formada por el argentino Guido Andreozzi y el mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela.

En el resto de partidos de primera ronda individual del martes destacó la victoria del español Roberto Carballés (54) por 5-7, 7-6 (7/3) y 6-3 sobre el ruso Roman Safiullin (67).

El argentino Thiago Agustín Tirante (121) superó la primera ronda y será rival en la segunda del primer cabeza de serie, el ruso Andrey Rublev (octavo del mundo).

-- Torneo ATP de Bastad

- Individuales - Primera ronda:

Thiago Tirante (ARG) derrotó a Jaime Faria (POR) 3-6, 6-1, 6-4

Denis Yevseyev (KAZ) a Alexandre Muller (FRA) 7-5, 7-5

Roberto Carballés (ESP) a Roman Safiullin (RUS/N.6) 5-7, 7-6 (7/3), 6-3

Timofey Skatov (KAZ) a Taro Daniel (JPN) 6-7 (7/9), 6-2, 7-6 (7/4)

Henrique Rocha (POR) a Camilo Ugo (ARG) 4-6, 6-2, 6-2

Rafael Nadal (ESP) a Leo Borg (SWE) 6-3, 6-4

Sumit Nagal (IND) a Elias Ymer (SWE) 6-4, 6-3

Duje Ajdukovic (CRO) a Luca Van Assche (FRA) 6-3, 6-3

Thiago Monteiro (BRA) a Federico Coria (ARG) 6-1, 6-3