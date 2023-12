Nadal regresa en enero para sus últimos bailes sobre la pista

Casi un año después de su último partido, el antiguo N.1 del mundo Rafa Nadal regresará a las pistas de tenis en enero en Brisbane (Australia), en la que podría ser su última temporada en activo antes de colgar la raqueta.

"Después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero", declaró el antiguo N.1 del mundo, de 37 años, en un video publicado en sus redes sociales.

Nadal, que no juega desde su derrota en segunda ronda del Abierto de Australia, el pasado mes de enero, volverá a la competición en ese torneo ATP 250, preparatorio para el Grand Slam australiano.

En su último partido, el mallorquín, visiblemente mermado por una lesión en la cadera, perdió ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

"Creo que no me merezco terminar así", se le oye decir en el video al zurdo de Manacor, actualmente en el puesto 663º del ranking ATP después de un año sin jugar.

- Lesiones -

El jugador fue operado en dos ocasiones desde entonces y en septiembre declaró que la temporada 2024 sería la última de su carrera.

Nadal tratará de regresar al más alto nivel en Australia, donde se impuso en dos ocasiones (2009 y 2012), pero tendrá la vista puesta en su torneo favorito, sobre la tierra batida de Roland Garros, que conquistó en 14 ocasiones.

Con 22 'Grandes', Nadal se halla a dos del N.1 del mundo serbio Novak Djokovic.

Nadal ya había vivido una temporada 2021 lastrada por una lesión en el pie, y en el Grand Slam francés de ese año perdió ante el propio Djokovic en semifinales, con evidentes signos de padecer molestias físicas.

El año siguiente retomó la senda de la victoria sobre el polvo de ladrillo parisino, pero tuvo que recurrir a infiltraciones que paliasen sus dolores.

- Cita con París -

"La ilusión de volver a jugar la tengo, y eso para mí es una satisfacción personal grande. No voy a ganar más Grand Slams que Djokovic, pero sí que me voy a dar la oportunidad de volver a disfrutar", explicó a mediados de noviembre.

"Creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo", comentó en septiembre sobre el récord de torneos 'Grandes'.

Con todo, Nadal tendrá marcada en rojo la cita de Roland Garros, que conquistó en 14 ocasiones.

"Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable, que es la edad, y la otra son los problemas físicos", dijo en septiembre.

El regreso a las pistas de Nadal supondrá una oportunidad para vislumbrar la talla de la generación llamada a sucederle tanto a él como a Djokovic y Roger Federer, encarnada en su joven compatriota Carlos Alcaraz, N.2 del mundo.

Pero más allá de la búsqueda de nuevos trofeos, el primer objetivo de Nadal será dejar atrás las lesiones que le han impedido rendir en la medida de su potencial los últimos años.

"Sabemos que el dolor no va a desaparecer nunca, pero ha habido un paso adelante", aseguró hace dos semanas.

"Hasta ahora no sabía si volvería a jugar al tenis algún día, y ahora sinceramente creo que sí, que volveré a jugar", vaticinó entonces.

Así pues, la pista dura de Bisbane, del 31 de diciembre al 7 de enero, verá el regreso de uno de los tenistas más legendarios de todos los tiempos.

Con 92 títulos en sus vitrinas, Nadal tiene por delante los retos de los cuatro torneos del Grand Slam, así como los Juegos Olímpicos, donde ganó el oro en Pekín en 2008 en individuales y en Rio en 2016 en dobles.

Y la competición se disputará en esta ocasión en terreno conocido, la tierra batida de Roland Garros, donde podría despedirse del público parisino de la mejor manera.