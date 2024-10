Nadal y Roland Garros, la mayor historia de amor jamás contada en el tenis

Su estatua en acero inoxidable imitando su característico 'drive', situada a la entrada del recinto, es la expresión del vínculo eterno que ha tejido Rafa Nadal con Roland Garros donde ganó 14 títulos.

"Aquí me siento en casa", resumía el campeón español en una entrevista con la AFP antes de la edición de 2021. "Cuando llego siento una alegría especial".

Con 14 coronas en 19 participaciones, solo cuatro partidos perdidos en 117 jugados -se retiró por lesión en una edición-, la hegemonía de Nadal en Roland Garros no tiene igual.

La imagen del zurdo mallorquín de 38 años mordiendo la 'Copa de los Mosqueteros' es un clásico en la primavera parisina.

- Un inicio turbulento -

Y eso que al inicio de la loca aventura en Roland Garros de Rafa hubo una bronca.

Regresamos a 2005. Melena, pantalón pirata y camiseta sin mangas exhibiendo sus poderosos bíceps, el joven español, que cumpliría 19 años durante la quincena, juega por vez primera el Grand Slam sobre tierra batida.

En octavos se enfrenta al francés Sébastien Grosjean. Un desacuerdo entre el N.1 local en la época por la negativa del árbitro a bajar de su silla para verificar el bote de una bola encoleriza a la pista Central. Durante 9 minutos los pitidos y abucheos desde las tribunas fuerzan a interrumpir el partido.

"Recuerdo ese partido. En un momento dado no se podía ni jugar", recordaba Nadal en 2022.

- 'Como uno más' -

Desde entonces, la historia de amor de Nadal y Roland Garros fue otra, como reflejan las largas ovaciones que ha recibido durante más de una década cada vez que ha pisado la tierra de la Philippe Chatrier.

"Tengo recuerdos increíbles para toda la vida. No voy a contarlos todos, sería demasiado largo. Pero desde la primera vez que vine aquí es una historia de amor con este torneo", describía tras lograr su undécimo título en 2018.

"Pero no sólo ligado a mis victorias, sino también a toda la gente que trabaja para este torneo. Aprecio verlos todos los días. Me siento muy cercano a ellos. Como uno más".

Entrevista tras entrevista, Nadal repetía incansablemente: Roland Garros es "el torneo más importante de la temporada".

Ganar en París ha sido el termómetro de sus dos décadas en el circuito: "Pase lo que pase el resto de la temporada será exitosa y me siento algo más tranquilo. Si gano otros torneos eso cuenta también. Pero todo se resume en ganar el título en Roland Garros, sea el octavo, el décimo o el undécimo. Mi motivación, mi placer, es ganar Roland Garros. Es lo que me hace realmente feliz".

- 'Sensación única' -

¿Su lugar preferido de la Porte d'Auteuil? -área donde se ubica Roland Garros-.

"Me gusta el vestuario, los momentos que pasamos allí antes y después de los partidos", respondió en 2021 a la AFP. "La preparación, la concentración, la ducha. Allí me siento bien, lo conozco bien. Eso me tranquiliza, verme antes de los partidos en los lugares en los que he estado tantas veces. Cuando se entra en la pista Central es una sensación única".

"Lo que es indiscutible es que hay una cosa especial entre él y la Central. Cuando regresa a este terreno es como si esta tierra le curase, le regenerase", admiraba el exjugador suizo Marc Rosset en las páginas del periódico L'Équipe.

"Rafa, vengo de verlo en el entrenamiento, él tiene algo con esta pista que le hace jugar un 30% mejor", estimaba en 2022 antes de la quincena parisina Alexander Zverev, contra el que en 2024 jugó su último partido, cayendo eliminado en primera ronda.

"Todo lo que me pasó en ese torneo es mágico", confesaba Nadal una vez la 'décima' conquistada en 2017.

"No sé si alguien algún día lo hará mejor que yo. Es verdad que no hay precedentes. Estoy muy feliz de haber sido yo el que lo ha conseguido".