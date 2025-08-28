Naser derrota a Paulino en la final de 400 m de la Liga de Diamante

La dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial de la distancia, fue derrotada por su gran rival bareiní Salwa Eid Naser en la final de 400 metros femeninos de la Liga de Diamante este jueves en Zúrich.

Naser terminó con un tiempo de 48 segundos y 70 centésimas, firmando un récord de esta reunión de atletismo, mientras que Paulino acabó en 49.23.

La Gacela dominicana, de 28 años, había sido la ganadora del trofeo del diamante de esta distancia en las tres temporadas anteriores.

La atleta bareiní nacida en Nigeria, subcampeona olímpica detrás de Paulino en agosto del año pasado, gana confianza de cara al Mundial de Tokio (13-21 de septiembre).

Naser es además la atleta más rápida de este año en la vuelta de pista, con un mejor crono de 48.67, conseguido en abril en Kingston, mientras que Paulino es la segunda con 48.81.

"Esto es lo que necesitaba antes de Tokio. Ahora voy a volver al entrenamiento para trabajar los últimos detalles que llevamos preparando desde hace tiempo", afirmó Naser, de 27 años, después de su triunfo.

Paulino le había derrotado en su último duelo, a mediados de este mes en Chorzow (Polonia).

En este pulso en la Liga de Diamante no estuvo la otra gran candidata al título mundial de 400 metros, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, de 26 años.

En cuarto puesto de la carrera en Zúrich quedó la chilena Martina Weil, batiendo el récord de su país con 49.72.

En la final masculina de los 400 metros, la victoria fue para el estadounidense Jacory Patterson (43.85).