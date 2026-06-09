Nelly Korda conquista su primer Abierto de EEUU con un birdie decisivo

La estrella local Nelly Korda ganó el Abierto femenino de golf de Estados Unidos este domingo al embocar un decisivo putt para birdie en el hoyo 17, con el que rompió el empate en la cima de la clasificación y se impuso por un golpe en el Riviera Country Club.

La número uno del mundo superó por la mínima a la inglesa Charley Hull y a la mexicana Gaby López para conquistar por primera vez el Abierto de su país, sumar su cuarto título de Grand Slam y el segundo de la temporada, tras su victoria en el Chevron Championship de abril.

Korda firmó una tarjeta de 69 golpes, dos bajo par, para un acumulado de 276 (-8), manteniendo la calma mientras Hull, la mexicana López y la surcoreana Chun In-gee peleaban por la victoria en el Riviera Country Club, sede del torneo olímpico de golf de Los Ángeles 2028.

Tras embocar un birdie de casi tres metros en el hoyo 17 para tomar la delantera, Korda vivió otro momento de tensión cuando su putt para par de poco más de un metro en el 18 bordeó el hoyo antes de caer.

"Ni siquiera puedo explicar cuánto significa esto para mí", dijo Korda entre lágrimas durante la entrega del trofeo.

Hull, que se había metido de lleno en la pelea con una brillante ronda de 65 golpes en la tercera jornada, entregó una tarjeta de 67 golpes, cuatro bajo par, para un total de 277 (-7).

La inglesa también firmó un birdie en el hoyo 17 y embocó un putt para par de casi tres metros en el 18 para mantener vivas sus opciones, pero terminó conformándose con el quinto subcampeonato de su carrera en un torneo de Grand Slam.

López presentó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, y alcanzó momentáneamente el liderato con su cuarto birdie del día en el hoyo 18, antes de ser superada por Korda.

Chun, campeona del Abierto en 2015, llegó a tener dos golpes de ventaja tras encadenar birdies en los hoyos 10 y 11, pero enlazó bogeys en el 12 y el 13 antes de fallar un putt para par de algo más de dos metros en el 18.

Su ronda de 70 golpes, uno bajo par, la dejó en solitario en la cuarta posición con un acumulado de 278 golpes (-6), uno menos que su compatriota Kim Sei-young, quien había comenzado la jornada empatada en el liderato con Korda, pero cerró con una tarjeta de 72 golpes, uno sobre par.