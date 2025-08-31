Newgarden gana la última carrera del año de la IndyCar en Nashville

El héroe local Josef Newgarden se impuso en una batalla final con el neozelandés Scott McLaughlin el domingo para ganar el Gran Premio de Nashville de la Serie IndyCar, el último de la temporada 2025.

Newgarden consiguió su victoria 32 en la IndyCar, en la que es el décimo máximo ganador de la historia, y prolongó sus temporadas con al menos un triunfo a 11 consecutivas tras 225 vueltas al óvalo de 2,14 kilómetros del Nashville Superspeedway.

"Me alegra haber conseguido una victoria sin problemas", dijo Newgarden. "Estoy feliz de celebrar con este equipo. Se lo merecen. Es gratificante para este equipo".

"Fue un año difícil, pero me alegra haber conseguido una victoria aquí al final. Fue genial estar en casa", agregó.

El español Alex Palou fue segundo y McLaughlin tercero.

Palou, cuyas ocho victorias esta temporada incluyen las 500 Millas de Indianápolis, se aseguró su cuarta corona de la temporada de IndyCar en cinco años a principios de este mes.

"Ha sido una temporada increíble para nosotros", dijo Palou, cuyos 13 podios este año igualan la tercera mayor cantidad en una temporada de IndyCar.

Palou acumula 19 victorias en 97 participaciones en IndyCar.