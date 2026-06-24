Neymar debuta en su cuarto Mundial

Tras perderse por lesión los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026, Neymar finalmente debutó este miércoles en el torneo al ingresar en el segundo tiempo del partido que el equipo de Carlo Ancelotti juega ante Escocia.

Neymar, de 34 años, entró en el minuto 76 en lugar de Matheus Cunha, con el marcador 3-0 a favor de los pentacampeones mundiales en este encuentro por la tercera y última fecha del Grupo C.

El público en el Hard Rock Stadium, en Miami, le recibió con una enorme ovación.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, Neymar juega su cuarta Copa del Mundo, tras competir en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Sumó ocho goles y cuatro asistencias en esas citas.

Debido a una lesión muscular en la pantorrilla derecha, el jugador del Santos fue baja en los primeros encuentros de la Canarinha en este Mundial, el empate 1-1 con Marruecos y la victoria 3-0 contra Haití.

Estaba inactivo desde mediados de mayo, cuando jugó su último partido con su club.

Con el viejo equipo de Pelé, el atacante solo ha disputado ocho de 18 partidos posibles en el Brasileirão 2026.

Neymar no jugaba con la selección de Brasil desde octubre de 2023.

Sufrió entonces una grave lesión de rodilla en la derrota 2-0 de la Canarinha ante Uruguay en partido de las eliminatorias mundialistas sudamericanas.