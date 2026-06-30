Nicolás Mejía, una hazaña en Wimbledon en homenaje a su padre

El colombiano Nicolás Mejía, salido de las previas de Wimbledon, se acordó de su padre, que murió hace nueve años en una cancha de tenis, tras dar la sorpresa este lunes al clasificarse para segunda ronda del torneo londinense.

Nicolás Mejía, de 26 años, miró al cielo emocionado tras derrotar en primera vuelta de Wimbledon, en cuatro horas, por tres sets a uno, al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Mejía se acababa de imponer por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (7/2), y tras ganar el punto decisivo en el tie-break de la cuarta manga, no pudo contener la emoción, arrodillándose y santiguándose, acordándose de su padre, fallecido de un infarto en una cancha de tenis en abril de 2017.

"Mi padre partió y todos los sueños míos eran los de él. Si hay por alguien, por una persona por la que juego de verdad, es por él", afirmó el tenista en una entrevista a la AFP tras su victoria.

"Siempre digo que espero que mi padre esté orgulloso de mí, de lo que estoy haciendo. Está en el cielo y me encantaría que esté conmigo", añadió Mejía.

"Todos los resultados, todas las victorias son para él ahí arriba", explica Nicolás Mejía, en referencia a su padre, Gustavo, que murió con 59 años.

"Era aficionado al tenis y murió en en una cancha de tenis. Le dio un infarto fulminante, que se lo llevó en una cancha de tenis, jugando. Se murió haciendo lo que más amaba", explicó emocionado su hijo.

"Fue él quien me enseñó a sacar. Decía siempre que su sueño era retirarse y acompañarme a mí a todos los partidos. Así que estoy feliz. Lo estoy honrando de la mejor manera", señaló el tenista.

El paraguayo Vallejo, de 22 años, 72º del ránking ATP, partía como claro favorito frente al colombiano, que ocupa el puesto 165 de la clasificación mundial.

- Zheng, su próximo rival -

Pese a perder el primer set en su partido con Vallejo, Mejía se mostró más sólido a lo largo del encuentro, con trece aces, frente a tres de su rival.

Además, el colombiano solo cometió tres dobles faltas, mientras que el paraguayo hizo diez.

Mejía, que nunca había pasado de las calificaciones en un Grand Slam, logra de esta forma la mayor hazaña de su carrera.

Por su parte, el paraguayo Vallejo llegó a segunda ronda este año en Roland Garros, después de que el vigésimo cabeza de serie, el británico Cameron Norrie, se viera obligado a retirarse durante el partido.

Mejía se enfrentará el miércoles en segunda ronda al estadounidense Michael Zheng, de 22 años, también salido de las previas de Wimbledon.

Zheng, de padres chinos, 144 del ranking mundial, derrotó este lunes en primera ronda, también dando la sorpresa, al británico Cameron Norrie, 29º de la clasificación, en cinco sets.

El estadounidense llegó este año también a segunda ronda en Roland Garros, en París.

"Este deporte no te deja de celebrar mucho. El miércoles tengo un partido muy duro. Si Michael Zheng le ganó a Norrie, imagínate", indicó el colombiano para incidir en la dificultad de su segundo partido en Wimbledon.