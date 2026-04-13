Deportes

“No creo serlo, soy un peleador”

El atleta de artes marciales Yovanis Decroz demostró su calidad en Tailandia y ahora quiere explorar otras oportunidades

“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
ML | Yovanis Decroz.
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
“No creo serlo, soy un peleador”
Roberto Robinson
13 de abril de 2026

Luego de pasar once meses en Tailandia, donde aprendió los idiomas inglés, tailandés y ruso, sumado a conocimientos y combates en artes marciales, el panameño Yovanis Decroz regresó hace unas semanas a Panamá para relanzar su carrera deportiva.

“Ser peleador profesional en Panamá, realmente no significa nada. Creo que todo atleta que quiere salir del país, no lo tiene que hacer por medio del gobierno o por organizaciones [deportivas], ya que ninguna está alineada a crear peleadores profesionales que vivan del deporte y ninguna sabe cómo hacerte llegar a la UFC”.

Es por ello que Decroz planea viajar a Tijuana, México, para realizar seis meses de entrenamientos y peleas profesionales (en las MMA), y luego seguir su preparación en São Paulo, Brasil, por dos meses y regresar a México o EEUU para el 2027. Su objetivo es claro: llegar a la cima de las MMA y alcanzar la Ultimate Fighting Championship.

“En Tijuana tengo la oportunidad de entrenar en una gran academia (@entram_gym), donde estaré rodeado de peleadores profesionales y esto es genial, ya que volveré al nivel que tenía en Tailandia. Este año, posiblemente en julio, pelearé en diferentes ligas de artes marciales mixtas en México, aún no sé en cuales, pero ya tengo propuestas”.

Un campeón fuera de fronteras

ml | “soy el primer panameño en participar en ONE Championship, la mejor liga de Asia de deportes de combate”, dijo Yovanis Decroz. “estoy muy agradecido por la gran oportunidad que tuve en pertenecer en una de las mejores academias del mundo, la Bangtao Muay Thai boxing and MMA En Tailandia”, añadió el peleador quien se coronó campeón de Muay Thai el año pasado.

Datos Biográficos

Nombre: Yovanis Decroz. No tiene apodos pues quiere hacer su nombre una marca personal. Estatura: 1.69 metros. Residente de Las Mañanitas.

Su familia es del sector de Chitra, de Calobre, en Veraguas. Quiere seguir estudiando idiomas.

Entre sus pasatiempos están: trabajar en la contrición, reparar máquinas o arreglar algún mueble.

Tiene 4 hermanos: 2 hombres y 2 mujeres. Él es en número 4. Se enfoca en disciplinas de combate.

Tags:
Panamá
|
artes marciales
|
Yovanis Decroz
|
Muay Thai
|
MMA
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR