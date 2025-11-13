No habrá día libre si Panamá clasifica al Mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó que se decrete un día libre si la Selección mayor de fútbol de Panamá clasificase al Mundial FIFA 2026.

“Ese es Panamá, no cabe la menor duda, que ese es Panamá”, fue la expresión del mandatario, a la pregunta de una periodista sobre sí dará el día libre siguiente al día de la clasificación mundialista de Panamá.

“No va a ver día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna, el país tiene que producir y trabajar”, dijo.

El equipo panameño se juega su pase directo al Mundial 2026 en dos partidos: hoy ante Guatemala y el 18 de noviembre, ante El Salvador. También tiene la opción de obtener su billete vía torneo repechaje, en marzo de 2026.

Cabe recordar que el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, decretó el 11 de octubre de 2017 como el día libre (fiesta nacional), luego que el 10 de octubre la selección de fútbol mayor de Panamá lograra el pase directo al Mundial Rusia 2018.