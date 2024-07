"No quito importancia a lo demás, pero ganar aquí es muy especial", dice Carapaz

"No quito importancia a las demás (victorias), pero ganar aquí es muy especial", reconoció el ecuatoriano Richard Carapaz después de imponerse este miércoles en la 17ª etapa del Tour de Francia.

El corredor del EF Education, vigente campeón olímpico de ciclismo en ruta, ganador del Giro de Italia en 2019 y que a comienzos de este Tour llegó a vestir el maillot amarillo de líder de la general, no había ganado nunca antes una etapa en la 'Grande Boucle'.

"Al final no deja de ser importante todo, este año veníamos con el objetivo de hacer una etapa, y al final nos hemos encontrado con el maillot de líder, que también fue muy especial", estimó Carapaz.

"El Tour es la mejor carrera y no ganar aquí es complicado, hace tres años hice podio y me quedé con las ganas de estrenarme con una etapa. Hoy ha llegado y ha sido muy especial. No le quito la importancia a ninguna de las otras cosas, pero es muy especial ganar aquí", afirmó.

Carapaz, que vistió el maillot amarillo de líder de la general al término de la tercera etapa, fue despojado del mismo en la cuarta, donde se dejó sus opciones de pelear por la general en las rampas del Galibier, y desde entonces ha buscado con insistencia un triunfo parcial.

"Al final cuando vine aquí con el equipo a este Tour sabía que no iba a estar para la general, lo intentamos en la primera semana para saber dónde podíamos llegar, pero al final nos quedamos con el maillot, eso también fue muy importante, pero sabíamos que veníamos a por etapas y no por la clasificación", indicó.

- 'Dejar aparte' los JJOO -

"Teníamos claro que en la tercera semana íbamos a marcar la diferencia, y teníamos que intentar probar en las etapas que teníamos marcadas con el equipo. Hoy era un día de los que sabíamos que podíamos hacerlo", confesó el corredor de 31 años.

Aun así, Carapaz destacó la dificultad que entrañaba esta etapa. "En el autobús habíamos hablado mucho con el director, y sabíamos que la etapa iba a ser muy dura, sabíamos que estaba en juego el maillot verde por el esprint intermedio, había viento, muchas cosas que sumaban estrés a la etapa".

"Sabíamos que teníamos puertos pero también todo un valle, estoy supercontento porque el equipo me ha ayudado mucho, al final hemos sido inteligentes porque me he movido donde debía moverme", añadió.

Preguntado sobre si este victoria supone una suerte de revancha o ajuste de cuentas por no haber sido seleccionado para los Juegos Olímpicos de París, donde no podrá defender el oro logrado en Tokio en 2021, Carapaz se mostró conciliador: "La federación ha tomado su decisión en base a sus propios criterios y no del rendimiento de los corredores. Estoy supercontento porque es mi mejor versión, ganar una etapa aquí es algo que no todo el mundo lo hace. Es algo que quiero dejar aparte y ya está".