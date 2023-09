"No sé si llego" al Mundial-2026, dice Messi enfocado en Copa América

El astro Lionel Messi dijo este jueves no saber si jugará el Mundial de Norteamérica en 2026, en el que Argentina buscará revalidar su título, pero aseguró que tiene el objetivo de "llegar bien" a la Copa América del año próximo.

"No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos", dijo Messi en una entrevista con el canal digital OLGA. "Sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos".

"Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario (2016) que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final (ante Chile), pero el proceso lo disfrutamos muchísimo", siguió. "Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo (...). Faltan tres años todavía".

Messi se tituló campeón con la albiceleste en el pasado Mundial de Catar, imponiéndose a Francia en una final definida en penales (4-2), tras igualar 3-3 en el tiempo regular y la prórroga.

El delantero de 36 años, que defiende su decisión de jugar en Estados Unidos con el Inter de Miami, comentó su difícil paso el Paris Saint-Germain (PSG), adonde llegó tras abandonar el Barcelona en 2021.

"No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo", señaló. "Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí".

"Con Kylian (Mbappé) rebien, como con todos", añadió. "Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores (campeones del mundo), pero bueno".

Su excompañero en el PSG, Neymar, hoy en el Al-Hilal de Arabia Saudita, también dijo que su paso por el equipo francés fue un "infierno".

Messi dijo que mantiene la medalla de campeón del mundo en Barcelona. "Está bien guardadita. Tengo mi museo las cosas que conseguí en Barcelona: botines, pelotas, trofeos, medallas".

El delantero mostró problemas físicos en el juego del Inter del miércoles.

El técnico Gerardo Martino, que le había dado descanso la semana pasada por fatiga muscular, confirmó que será baja en el próximo partido de liga y desconoce si estará recuperados para la final de la US Open Cup a fines de septiembre.