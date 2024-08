"No sé si volveré a jugar", dice Carolina Marín tras su grave lesión de rodilla

La jugadora de bádminton española Carolina Marín, que tuvo que retirarse en semifinales de los Juegos Olímpicos de París-2024 por una grave lesión de rodilla, se sinceró este domingo en un vídeo difundido en redes sociales, en el que analizó lo ocurrido y reconoció no saber si continuará jugando.

"Estoy destrozada, tengo el alma totalmente destrozada. Ha sido un golpe muy, muy duro. Necesitaré mucho tiempo, más del que he necesitado en las lesiones previas", confesó la onubense de 31 años, campeona olímpica en Rio-2016.

"No sé que va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos. No lo sé", añadió Marín, en un vídeo difundido una semana después de su fatídica lesión.

La andaluza dominaba a la china He Bing Jiao por un set a cero y tenía encaminado el segundo por 10-5, cuando en un mal apoyo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y los meniscos interior y exterior.

La pesadilla de las lesiones en las rodillas comenzó en 2019, con una primera rotura del ligamento cruzado anterior de esa misma rodilla derecha. Tras una larga recuperación y a dos meses de los Juegos de Tokio en 2021, Marín se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y dos meniscos.

El camino de regreso hacia la élite fue largo, pero la andaluza, un 'rara avis' en un deporte dominado por jugadoras asiáticas, fue subcampeona del mundo en 2023 y estaba a 11 puntos de la final olímpica cuando su rodilla la apartó del sueño en la pista de Porte de Champeret.

Su rival He Bing Jiao, visiblemente afectada tras la lesión de Marín, posó con un pin de España en el podio tras perder la final contra la surcoreana An Se-young, un gesto que Marín ha vuelto a agradecer en el vídeo.

"No me imaginaba que pudiera tener ese detalle hacia mí, recordarme en el podio. Quiero agradecerle una vez más el detalle tan bonito que ha tenido", añadió.

"Necesito recomponerme, sobre todo físicamente, la operación ha salido bien pese a que ha sido la peor vez que me he destrozado la rodilla", explicó Marín, que dijo pensar solo en "tener paz y tranquilidad conmigo misma. Voy a necesitar mucho tiempo".