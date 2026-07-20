“No tengan miedo a las pesas”

Atleta, empresaria, profesional y mujer, éstas son las versiones de Brenda Orsini (BO) que marcan su dedicación como fisiculturista natural. La también entrenadora personal, esposa y madre de dos mayores de 20 años le contó a Metro Libre (ML) su pasión por el culturismo y cómo el fitness y el bienestar físico han transformado su vida.

¿Cómo llegó al culturismo? BO: “Siempre me ha gustado entrenar y mantenerme activa. Sin embargo, fue hace 4 años cuando decidí convertir esa pasión en un objetivo competitivo. Poco a poco fui descubriendo el culturismo natural y entendí que era el deporte que mejor representaba mi forma de ver la vida: disciplina, esfuerzo y superación constante”.

ML: ¿Por qué dedicarse al culturismo? BO: “Porque representa el verdadero resultado del esfuerzo, la constancia y la disciplina. El culturismo natural demuestra que se puede desarrollar un físico competitivo respetando el cuerpo, la salud y el trabajo bien hecho”.

ML: ¿Se está preparando para participar en el evento Ascenso al Olimpo 2026 [4 y 5 de septiembre]? BO: “Sí. Me encuentro en preparación para competir en la categoría Figure del culturismo natural, trabajando cada detalle de mi físico y presentación. Es una plataforma muy importante para el desarrollo del culturismo en Panamá. Estos eventos motivan a nuevos atletas, elevan el nivel competitivo y ayudan a que la disciplina tenga mayor visibilidad”.

ML: ¿Qué es lo más difícil al competir? BO: “La preparación previa. Mantener una alimentación estricta durante meses, entrenar aun cuando hay cansancio y sostener el enfoque, mientras se continúa trabajando y atendiendo la vida familiar.

ML: ¿Cómo le gustaría ser recordada? BO: “Como una mujer disciplinada que inspiró a otras personas a creer en sí mismas, sin importar la edad, y que demostró que siempre es posible empezar de nuevo”.