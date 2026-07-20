“No tengan miedo a las pesas”

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> 'Mi transformación comenzó cuando decidí competir', afirma la culturista Brenda Marilyn Orsini. 'Más que cambiar mi cuerpo, transformé mi mentalidad y mi propósito. Gané disciplina, confianza, salud y una nueva forma de enfrentar los desafíos. Además, este proceso me llevó a convertirme en entrenadora y a inspirar a otras mujeres a cambiar su estilo de vida, demostrando que sí es posible lograrlo con constancia. Lo único que he perdido son excusas y límites que antes creía tener', añadió.