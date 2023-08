'Nole' Djokovic vuelve al Abierto de EEUU y debuta contra un francés

El serbio Novak Djokovic regresa al Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que ganó en tres ocasiones, tras perderse la edición de 2022 debido a su negativa a vacunarse contra el covid.

'Nole', que no pudo jugar el US Open y otros grandes torneos por restricciones impuestas por los países a los no vacunados, se enfrentará en primera ronda del torneo que se juega en Flushing Meadows, Nueva York, del 28 de agosto al 10 de setiembre, al francés Alexandre Muller, según el sorteo realizado este jueves.

En caso de ganar en su debut al francés, Djokovic se asegurará volver a liderar el ranking mundial de la ATP.

Djokovic ganó el domingo último su tercer Masters 1000 de Cincinnati, tras los de 2018 y 2020, al batir en un épica final al prodigio español Carlos Alcaraz por 5-7, 7-6 (9/7) y 7-6 (7/4).

Alcaraz, el actual número uno mundial y vigente campeón del Abierto estadounidense, iniciará la defensa de su título frente al alemán Dominik Koepfer. En su camino podría cruzarse en cuartos de final con el italiano Jannick Sinner, sexto del ranking y que ganó este mes el Masters 1000 de Toronto

El ruso Daniil Medvedev, campeón del US Open en 2021 tras vencer en la final a Djokovic, es el tercer sembrados detrás de Alcaraz y Djokovic y por delante del danés Holger Rune, una de las nuevas estrellas del circuito, que es el cuarto preclasificado.

En la rama femenina, mientras tanto, la número uno mundial y vigente campeona, la polaca Iga Swiatek, debutará contra la sueca Rebecca Peterson.

Por su parte, la juvenil estrella local Coco Gauff lo hará frente a una jugadora surgida de la qualy.

- Estos son los partidos más destacados de la primera ronda del Abierto de Estados Unidos:

Hombres

Carlos Alcaraz (ESP) - Dominik Koepfer (GER)

Alexander Zverev (GER) - Aleksandar Vukic (AUS)

Andy Murray (GBR) - Corentin Moutet (FRA)

Stan Wawrinka (SUI) - Yoshihito Nishioka (JPN)

Jannik Sinner (ITA) - Jannick Hanfmann (GER)

Daniil Medvedev (RUS) - Attila Balazs (HUN)

Karen Khachanov (RUS) - Michael Mmoh (USA)

John Isner (USA) - Facundo Diaz Acosta (ARG)

Gaël Monfils (FRA) - qualy

Andrey Rublev (RUS) - Emil Ruusuvuori (FIN)

Casper Ruud (NOR) - qualy

Frances Tiafoe (USA) - Learner Tien (USA)

Dominic Thiem (AUT) - Alexander Bublik (KAZ)

Holger Rune (DEN) - Roberto Carballes (ESP)

Stefanos Tsitsipas (GRE) - Milos Raonic (CAN)

Taylor Fritz (USA) - Steve Johnson (USA)

Felix Auger-Aliassime (CAN) - Mackenzie McDonald (USA)

Novak Djokovic (SRB) - Alexandre Müller (FRA)

Mujeres

Iga Swiatek (POL) - Rebecca Peterson (SUE)

Caroline Wozniacki (DEN) - qualy

Danielle Collins (USA) - Linda Fruhvirtova (CZE)

Mira Andreeva (RUS) - qualy

Coco Gauff (USA) - qualy

Elena Rybakina (KAZ) - Marta Kostyuk (UKR)

Karolina Muchova (CZE) - Storm Hunter (AUS)

Maria Sakkari (GRE) - Rebeka Masarova (ESP)

Caroline Garcia (FRA) - qualy

Leylah Fernandez (CAN) - Ekaterina Alexandrova (RUS)

Bianca Andreescu (CAN) - Lesia Tsurenko (UKR)

Marketa Vondrousova (CZE) - qualy

Elina Svitolina (UKR) - Anna-Lena Friedsam (GER)

Jessica Pegula (USA) - Camila Giorgi (ITA)

Ons Jabeur (TUN) - Camila Osorio (COL)

Barbora Krejcikova (CZE) - Lucia Bronzetti (ITA)

Paula Badosa (ESP) - Venus Williams (USA)

Aryna Sabalenka (BLR) - Maryna Zanevska (BEL)