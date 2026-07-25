Norris deja con la miel en los labios a Ferrari y saldrá desde la pole en Hungría

Dominador en los últimos libres del sábado y en toda la sesión de clasificación, el piloto británico Lando Norris (McLaren) aseguró este sábado la pole en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, superando por poco a los ambiciosos Ferrari.

Dominantes el viernes en los ensayos libres, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc llegaban a la clasificación con la pole position en el punto de mira, pero Norris, vigente campeón del mundo, arrebató en el último instante la pole a su compatriota... por solo doce milésimas de segundo.

Hamilton, rey absoluto del trazado húngaro con los récords de ocho victorias y nueve pole position, quedó visiblemente decepcionado con el resultado, y buscará resarcirse el domingo.

Este triunfo parcial del bólido naranja supuso además la primera pole que se le escapa en la temporada al equipo Mercedes, que se vio superado este sábado por la competencia.

El líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con la cuarta posición, por delante del McLaren del australiano Oscar Piastri, mientras que su compañero George Russell saldrá séptimo.

El británico no terminó la sesión por un problema mecánico que dejó detenido su monoplaza al fondo de la recta final.

Entre medias se coló el Red Bull del neerlandés Max Verstappen (6º), pese a una salida de pista. Su compañero, el francés Isack Hadjar, partirá octavo el domingo.

El británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) completan el Top 10 de la parrilla.

- Primera Q2 del año para Aston Martin -

Luego de los tímidos avances mostrados el viernes, el sábado llegó el primer resultado que demuestra una mejoría de los Aston Martin.

El veterano piloto español Fernando Alonso logró superar el corte de Q1 y situar su bólido verde entre los 16 más rápidos de la clasificación, logrando colar uno de los dos monoplazas de la escudería en la Q2 de un Gran Premio por primera vez en 2026.

Luego de caer eliminado en esa segunda ronda, Alonso saldrá desde la 16º posición el domingo. También quedaron eliminados en esta ronda el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), 13º y 14º respectivamente.

Aston Martin estrena este fin de semana mejoras aerodinámicas con el objetivo de reconducir un inicio de temporada catastrófico, que ha condenado a menudo a Alonso y a su compañero, el canadiense Lance Stroll, a las últimas posiciones de la parrilla o al abandono.

Peor le fue a su compatriota Carlos Sainz (Williams) y al mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no superaron el primer corte y saldrán 18º y 22º respectivamente.