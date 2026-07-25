Norris domina los últimos ensayos libres del GP de Hungría de F1

El piloto británico Lando Norris (McLaren) dominó este sábado la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en el circuito de Hungaroring.A escasas horas para la sesión de clasificación, el vigente campeón del mundo logró rodar una centésima de segundo más rápido que su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), regular a lo largo del fin de semana y candidato a la pole.El líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) estuvo muy cerca del tiempo de Hamilton, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) quedó a dos centésimas de segundo del joven italiano.La sesión de clasificación que dictaminará la parrilla de salida del Gran Premio del domingo, está programada este sábado a las 14h00 GMT.-- Resultado de la 3ª sesión de entrenamientos libres:Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.939 (20 vueltas)Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:18.056 (22)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:18.068 (16)Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.291 (24)Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.438 (22)George Russell (GBR/Mercedes) 1:18.541 (18)Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:18.656 (14)Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:18.943 (17)Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.088 (23)Nico Hülkenberg (GER/Audi) 1:19.160 (24)Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:19.338 (22)Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:19.723 (20)Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.895 ( 6)Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:20.055 (30)Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.295 (18)Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.312 (14)Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:20.393 (17)Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:20.993 (20)Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:21.299 (15)Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:21.406 (17)Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.513 (13)Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 0.000