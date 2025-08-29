Norris domina también los segundos libres en Zandvoort, Alonso segundo

El británico Lando Norris dominó la primera y la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Países Bajos, este viernes en Zandvoort, donde el veterano español Fernando Alonso sorprendió siendo el segundo más rápido del día.

Bajo un cielo caprichoso en este rincón de la costa neerlandesa pero con el asfalto seco, Norris evidenció una vez el dominio de los McLaren.

Su compañero de escudería, el líder del Mundial, el australiano Oscar Piastri, completó el Top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida del viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras que el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull.

"Nos seguimos enfrentando a las mismas dificultades", lamentó el vigente campeón mundial.

"Hemos intentado muchas cosas con el coche, pero no parece haber cambiado mucho (...) Vamos a ver si podemos encontrar otras soluciones, pero no me espero un giro espectacular de la situación" en la clasificación el sábado, apuntó.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, que tuvo en esta jornada un trompo sin consecuencias, firmó el sexto mejor crono y su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, el octavo.

La última hora de ensayos del viernes estuvo marcada por la salida de pista de Lance Stroll, que perdió el control de su Aston Martin y golpeó contra un muro a gran velocidad.

El piloto canadiense había firmado el tercer mejor registro en la primera sesión, unas horas antes.

El accidente provocó una bandera roja durante unos diez minutos, el tiempo necesario para limpiar la pista y garantizar la seguridad.

El tailandés Alexander Albon (Williams) también se salió de pista veinte minutos después y ello provocó una nueva interrupción.

El sábado, los pilotos podrán realizar los ajustes que consideren en sus monoplazas durante la tercera y última sesión de ensayos libres, prevista a las 11h30 locales (9h30 GMT), antes de afrontar la sesión de clasificación a las 15h00 (13h00 GMT), que determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo.

En el Mundial de pilotos, Piastri tiene apenas nueve puntos de ventaja sobre Norris y el resto de la temporada se presenta como un emocionante pulso entre los McLaren para saber cuál de los dos sucede a Verstappen como campeón.

- Clasificación de la 2ª sesión de ensayos libres del GP de Países Bajos:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:09.890 (28 vueltas)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:09.977 (20)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.979 (29)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:10.274 (25)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:10.478 (23)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:10.738 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:10.795 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:10.834 (23)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:10.957 (26)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:11.080 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:11.113 (26)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:11.185 (21)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:11.320 (25)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:11.339 (25)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:11.361 (23)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:11.682 (30)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:11.756 (16)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:11.975 ( 7)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:12.122 (28)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 0.000 (1)

