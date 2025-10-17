Norris es el más rápido en el único ensayo del Gran Premio de EEUU

El piloto británico Lando Norris (McLaren), segundo clasificado del Mundial de Fórmula 1, marcó este viernes el mejor tiempo en la única tanda de ensayos libres del Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas).

Norris superó al alemán Nico Hülkenberg (Sauber), sorpresa de la sesión, y a su compañero de equipo Oscar Piastri por 255 y 279 milésimas de segundo respectivamente.

El experimentado Hülkenberg llegó a liderar los cronos tras el sector 2 y terminó interponiéndose entre los dos monoplazas de McLaren, los dos favoritos al título mundial.

A falta de seis pruebas por disputar, Piastri aventaja en la clasificación general a Norris por 22 puntos, pero viene siendo superado por su vecino de garaje en los tres últimos Grandes Premios.

Otro veterano, el español Fernando Alonso (Aston Martin), ocupó la cuarta posición por delante del tetracampeón mundial Max Verstappen (Red Bull) y del tailandés Alexander Albon (Williams).

El neerlandés Verstappen, tercero en la clasificación del Mundial, está necesitado de buenos resultados este fin de semana en el Circuito de las Américas para seguir aspirando a desbancar a Piastri y Norris.

El top 10 de la sesión lo completaron los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y otro inglés, el joven Oliver Bearman (Haas).

En una sesión muy disputada, nueve de las diez escuderías lograron colocar un auto entre los diez primeros puestos.

Únicamente Alpine no lo consiguió, con el argentino Franco Colapinto concluyendo en el puesto 16 y el francés Pierre Gasly en el 17 respectivamente.

El español Carlos Sainz (Williams) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tuvieron problemas sus autos y marcaron el penúltimo y último tiempo de la tanda.

El Gran Premio de Estados Unidos sólo deparaba una sesión de entrenamientos libres antes de que los pilotos compitan este viernes, a partir de las 21H30 GMT, por la clasificación para la carrera esprint del sábado.

- Resultados de los ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:33.294 (23 vueltas)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:33.549 (24)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:33.573 (26)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:33.639 (23)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:33.648 (26)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:33.920 (27)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:33.931 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:33.965 (25)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.155 (25)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:34.333 (27)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:34.368 (26)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:34.478 (24)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:34.531 (24)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:34.610 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.619 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:34.653 (25)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:34.665 (24)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:34.737 (27)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:35.874 (9)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:36.080 (18)

./bds/nb/hpa/gbv/iga