Norte contra Sur: el rugby experimenta con una nueva competición

Hemisferio norte contra hemisferio sur, 12 países en liza y dos trofeos en juego en una orgía final de rugby a finales de noviembre en Twickenham: con el Nations Championship, World Rugby quiere revolucionar el balón ovalado mundial.

Cada dos años, en los años pares, esta nueva competición sustituirá las tradicionales giras de verano y los test matches de otoño, otorgando por fin un verdadero aliciente a estos partidos, últimos vestigios de un rugby que definitivamente ha entrado en la era de los derechos televisivos, del marketing y de la comunicación.

Originalidad de este Mundial bis: establece oficialmente una rivalidad entre los dos hemisferios del planeta rugby, con el colofón de esas seis finales en Londres, en las que siempre se enfrentará un país del norte contra uno del sur.

Y son, por tanto, las seis selecciones que representan el Torneo de las Seis Naciones las que se desplazan primero, durante los tres primeros fines de semana de julio, al campo de sus rivales del otro hemisferio, los cuatro miembros de la Sanzaar (Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina) reforzados por dos invitados, Japón y Fiyi.

Luego los recibirán, en los partidos de vuelta, durante los tres primeros fines de semana de noviembre. Con, entre otros, un duelo Francia - Sudáfrica en el Stade de France el 13 de noviembre.

- Traca final en Twickenham -

Dos hemisferios, dos grupos de seis equipos cara a cara y seis partidos cada fin de semana, es decir, 36 duelos norte-sur. Todo ello para obtener una clasificación dentro de cada hemisferio, donde cada equipo se enfrentará a cada uno de los seis equipos del otro lado del planeta.

Después llegará la traca final en Twickenham, entre el 27 y el 29 de noviembre, por los dos trofeos: el del mejor hemisferio, teniendo en cuenta las seis finales, y el de "campeón de las naciones", al término de la última final entre los primeros de cada hemisferio.

A 15 meses del Mundial de 2027 en Australia, cada equipo querrá evidentemente marcar territorio.

- ¿Los All Blacks de regreso? -

En un panorama rugbístico mundial en el que solo los actuales números uno del mundo y bicampeones mundiales sudafricanos parecen imperturbables, este Campeonato de Naciones debería ofrecer muchas pistas antes del Mundial de Australia.

¿Podrán los All Blacks, ahora dirigidos por Dave Rennie tras el despido de Scott "Razor" Robertson, aspirar a volver a la cima tras un tercer y último título mundial que se remonta ya a 2015, una eternidad?

Los Wallabies, que cambiarán de director de orquesta en el verano boreal, de Joe Schmidt a Les Kiss, ¿se revelarán como unos anfitriones peligrosos en un país en el que el rugby apenas logra pequeños espacios en las portadas de los periódicos?

¿Y qué pasará con Inglaterra, donde el seleccionador Steve Borthwick ha conservado su puesto, pese a un Torneo con cuatro derrotas, pero donde una nueva campaña humillante sería difícilmente perdonable? Primeras respuestas el sábado por la noche para el XV de la Rosa, en casa de los Springboks, en el Ellis Park de Johannesburgo.

Los Pumas argentinos arrancarán recibiendo a Escocia en el estadio Mario Kempes de Córdoba el sábado (16h10 locales, 19H10 GMT).