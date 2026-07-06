Noruega baila al ritmo de Haaland en una actuación mundialista "surrealista"

Erling Haaland lideró la ya famosa celebración de la remada vikinga de Noruega golpeando el tambor frente a los aficionados nórdicos tras la victoria sobre Brasil, y el equipo baila al ritmo que marca el delantero después de alcanzar por primera vez unos cuartos de final de la Copa del Mundo.

En la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998, el seleccionador Stale Solbakken —centrocampista en aquel plantel— ha guiado a su país en una gesta histórica, inspirada en gran medida por el hombre al que define como el "mejor goleador del mundo".

Nacido apenas unas semanas después de que terminara la última presencia de Noruega en un gran torneo (la Eurocopa 2000), Haaland está llevando ahora a su país hacia cotas inéditas en el mayor escenario posible.

"Creo que la forma en la que jugamos hoy demostró que Noruega es un equipo de fútbol fantástico", dijo Haaland.

"En realidad somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo porque lo que estamos haciendo es increíble y nos ha costado 28 años, ha llevado su tiempo", añadió.

"Yo tengo 25 años, así que no pueden culparme" por la ausencia de Noruega en un Mundial desde 1998, declaró en todo de broma. "Es increíble. Estoy orgulloso de mi país y estoy orgulloso de todos".

Haaland ha ganado la Bota de Oro de la Premier League en tres de las últimas cuatro temporadas.

Su registro goleador con Noruega es sencillamente asombroso, pero quizá aún más llamativa es la forma en la que ha inspirado a la nación para lograr metas que antes parecían inalcanzables.

"Soñaba con jugar el Mundial con Noruega, con llevarlos al Mundial, pero nunca esperé ganar contra Brasil, seamos honestos", admitió. "Pensaba que no era posible hacer ciertas cosas, pero supongo que estaba equivocado".

Haaland comenzó el torneo con un doblete en la victoria por 4-1 sobre Irak y anotó otros dos goles en el triunfo 3-2 contra Senegal que aseguró la clasificación de Noruega a la fase eliminatoria.

La decisión de Stole Solbakken de darle descanso contra Francia (derrota 4-1) como parte de una amplia rotación parece ahora un golpe maestro del DT noruego, luego de que los Vikingos hayan superado todas las expectativas.

- "Cambiando al país" -

Como era previsible esperar, fue Haaland quien marcó el gol tardío para eliminar a Costa de Marfil en los dieciseisavos, antes de infligir el mismo castigo a Brasil una ronda después.

"Creo que estamos cambiando al país", dijo Haaland. "Nunca soñé con esto. Es decir, es un poco surrealista".

Los siete goles de Haaland en solo cuatro partidos lo colocan a la altura de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleo del torneo.

Las cifras de Haaland con su país son extraordinarias: 62 goles en 54 partidos internacionales y una racha anotadora que lo ha visto marcar en cada uno de los últimos 14 encuentros oficiales de Noruega, con 27 tantos en ese periodo.

"Haaland es el mejor goleador del mundo", declaró con rotundidad Solbakken, en lo que se está convirtiendo en una frase habitual a medida que Noruega continúa su histórica campaña.

"Hoy se le vio muy bien físicamente. Creo que fue difícil para los centrales de Brasil mantenerlo tranquilo. Hasta dónde podemos llegar, no lo sé. Estamos entre los últimos ocho. Ya veremos", dijo.

Andreas Schjelderup, que salió al descanso para darle las dos asistencias contra Brasil, resumió el ambiente en el vestuario de Noruega respecto a su prolífica superestrella: "Todos nos quedamos sin palabras".

"Simplemente estamos felices de que sea noruego y de que juegue para nosotros", añadió el extremo del Benfica.

"Las cosas que hace en cada partido para poder marcar... no importa, le puedes centrar el balón o pasárselo a ciegas y va a marcar, así que tenemos muchísima suerte de tenerlo y lo valoramos muchísimo y esperamos que marque algunos goles más en los próximos partidos".

El próximo rival, Inglaterra (en Miami el 11 de julio) está más que avisado de la capacidad goleadora de Haaland y de su capacidad para cambiar un partido en un instante.

Lleva cuatro temporadas haciéndolo en el Manchester City.