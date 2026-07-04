“Nos vamos con la frente alta”, dice golero de Paraguay

Paraguay se despide del Mundial Norteamérica 2026 “con la frente alta” tras caer en los octavos de final por 1-0 ante la favorita Francia, este sábado en Filadelfia, dijo el guardameta guaraní, Orlando Gill.

Kylian Mbappé rompió el cerrojo de la Albirroja al anotar de penal el tanto del triunfo a los 70 minutos.

“Nos vamos con la frente alta, Paraguay lo dejó todo en el campo”, dijo el guardameta de San Lorenzo de Argentina, que en los minutos finales realizó una doble atajada ante un embate de Mbappé.

Si el arbitro no hubiera cobrado el penal, “lo habríamos podido llevar al alargue, porque lo supimos aguantar bastante bien”, resaltó el portero.

Gill felicitó a Francia, una selección que tiene “jugadores rápidos, fueron a buscar un penal y (el árbitro) se los cobró”, dijo con dejo de reproche a la decisión arbitral.

El guardameta descartó que la postura de su selección haya sido demasiado dura. “Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto, que le vamos a hacer”, aseveró .

“Paraguay es así, es una selección ruda” que desde “el primer momento nos propusimos hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duro, que si pasa el balón no pasa el hombre y creo que el equipo se portó bien”, resumió.

El arquero también reconoció que le dio “calentura” que Mbappé le haya negado el saludo al finalizar el partido.

Francia enfrentará a Marruecos en cuartos de final de Norteamérica 2026.