Nueva sanción para Magnussen, que podría perderse próximo GP de F1 en Bakú

Kevin Magnussen, piloto de Fórmula 1 en Haas, fue penalizado este domingo en el Gran Premio de Italia y podría ser suspendido para el próximo GP que es en dos semanas en Azerbaiyán, informaron los comisarios.

El danés, que llevaba 10 puntos de penalización en los últimos 12 meses, recibió este domingo otros dos puntos de sanción por haber provocado una colisión con el francés Pierre Gasly (Alpine) en Monza.

Según el reglamento de la F1, un piloto que supere los 10 puntos de penalización en un periodo de 12 meses no podrá correr el Gran Premio siguiente.

Magnussen golpeó a Gasly al intentar sobrepasarle y recibió una penalización de 10 segundos durante la carrera, algo que no le impidió conseguir la 10ª plaza.

Pero los comisarios decidieron aplicarle además dos puntos de penalización, una sanción que Gasly consideró "injusta".

"Sinceramente, no fue nada. Hubo un poco de roce entre ruedas y, finalmente, no perdí casi nada de tiempo. Estoy un poco sorprendido. Espero que esta decisión se pueda revertir ya que me parece injusta", afirmó el francés que aseguró que está dispuesto a declarar en favor de Magnussen.

Haas tiene todavía la posibilidad de apelar la sanción. Si es suspendido, será probablemente sustituido por el británico Oliver Bearman, piloto reserva de la escudería estadounidense, con la que disputará la Fórmula 1 la temporada que viene.