Nueva York celebra a los Knicks, sus héroes campeones de la NBA

La ciudad de Nueva York rindió homenaje este jueves a los Knicks, su equipo de baloncesto que se coronó campeón de la NBA el fin de semana, con un desfile fuertemente custodiado por las calles de Manhattan y la simbólica entrega de las llaves de la ciudad.

La franquicia conquistó su tercer título de la NBA el sábado, y el primero desde 1973, al derrotar a los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.

La victoria fue celebrada en las calles de la metrópolis por decenas de miles de personas y provocó algunos disturbios.

Entre los vítores de sus legiones de aficionados —y una lluvia de confeti—, el equipo recorrerá el jueves por la mañana el llamado "Cañón de los Héroes", desde el extremo sur de Manhattan hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde, el demócrata Zohran Mamdani, les rendirá homenaje.

Bandas, bailarines, leyendas de los Knicks y la cantante Alicia Keys participarán en el evento, anunció el propietario de la franquicia, James Dolan.

"Los Knicks merecen una bienvenida de héroes. Hemos soñado con este momento durante generaciones. Este jueves, nuestra ciudad estará a la altura de las circunstancias", prometió Mamdani, haciendo un llamado al apoyo para "un equipo que encarna la determinación y la resiliencia que definen a Nueva York".

El desfile será gratuito y abierto al público.

Seiscientos neoyorquinos, seleccionados por sorteo, podrán asistir a la ceremonia en el Ayuntamiento.

- Despliegue policial excepcional -

La policía anunció en la red social X el despliegue de 10.000 agentes para supervisar este homenaje, "el mayor número jamás asignado a un evento organizado".

Se desplegarán unidades equipadas con armamento pesado, unidades caninas especializadas en la detección de explosivos y drones.

Varias calles también quedaron cerradas desde la noche del miércoles en una ciudad repleta de aficionados que habían llegado para el Mundial de fútbol.

Los cinco partidos de las Finales de la NBA se vieron empañados por incidentes, con decenas de arrestos por diversos motivos (agresión a policías, posesión ilegal de armas, vandalismo, alteración del orden público, etc).

Nueva York cuenta con numerosas franquicias deportivas, algunas con trayectorias más prestigiosas, como los Yankees en béisbol, los Giants en football americano o los Rangers en hockey sobre hielo.

Sin embargo, ninguna tiene el poder unificador de los Knicks.

El básquetbol es el deporte urbano por excelencia. Pero, sobre todo, el equipo ha logrado "capturar la imaginación colectiva de una manera única", según el académico Adam Criblez, autor de un libro sobre los Knicks.

La década de 1970, en la que los Knicks ganaron sus dos primeros títulos, marcó indeleblemente su identidad: la de "un equipo que refleja a la clase trabajadora: trabajador, resiliente y combativo", explica.

Desde su victoria del fin de semana, la figura de los Knicks, Jalen Brunson, y sus compañeros han aparecido en numerosos medios de comunicación.

Se les ha visto en las gradas del Mundial de fútbol y en el famoso programa nocturno de Jimmy Fallon.