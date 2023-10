Nueva Zelanda derrota a Irlanda y se medirá a Los Pumas en semifinales del Mundial

A la hora de la verdad, los All Blacks nunca fallan: Nueva Zelanda se clasificó para las semifinales del Mundial de rugby, en las que se enfrentará a Argentina, tras imponerse por 28-24 a Irlanda, este sábado en el Stade de France de las afueras de la capital francesa.

Irlanda, por octava vez es su historia, se queda en los cuartos de final de un Mundial, una instancia que nunca ha podido superar.

Y sin embargo parecía que 2023 era su año: número 1 del ranking, el rugby más espectacular del momento, la medida tomada al rival (al que habían ganado en cinco de sus ocho últimos encuentros, todos desde 2016) y uno grupo de jugadores que estaban ante la oportunidad de sus vidas.

Pero el triple campeón del mundo, pese a no llegar a Francia en su mejor momento, demostró que no va a ceder su corona fácilmente y bajó de las nubes al XV del Trébol, al que no le fue suficiente ni siquiera el apoyo de sus aficionados, que tiñeron de verde el Stade de France.

- Dominio inicial oceánico -

Los All Blacks comenzaron sometiendo a los irlandeses, con una larguísima jugada ofensiva de una treintena de fases que acabó con un penal transformado por Rochie Mo'unga para poner a los oceánicos por delante (3-0, m.8) y Jordie Barrett estiró la ventaja a los seis puntos (m.14).

Sólo entonces despertó Irlanda, pero tenía un grave problema; en cada contacto, en cada ruck, perdía la pelota y en una de esas ocasiones los All Blacks se plantaron en la zona de marca para el primer try del partido, obra de Leicester Fainga'anuku, y Mo'unga puso el 13-0 en el ecuador del primer periodo.

Irlanda estaba obligada a comenzar a sumar si no quería despedirse del sueño del título mundial y Johnny Sexton hizo los tres primeros puntos de su equipo (m.24).

Eso despertó al público irlandés, que comenzó a cantar y alentar a su equipo, en el que comenzaron a entrar en juego sus centros, Jerry Ringrose y Bundee Aki y éste metió a los verdes en el partido con un eslalon de 20 metros para apoyar el primer try verde.

Sexton puso el 13-10 en el marcador y el partido volvía empezar (m.30), pero Ardie Savea volvió a demostrar que los All Blacks no iban a rendirse fácilmente y anotó otro try que daba oxígeno a su equipo (18-10, m.34).

Sin embargo, los neozelandeses perdieron a su brújula, Aaron Smith, que vio una amarilla por tocar intencionadamente el balón con la mano hacia delante, y lo pagaron con el try del '9' rival, Jamison Gibson-Park, y la transformación de Sexton para apretar el marcador al 18-17 con el que se llegó a la pausa, un solo punto que sabía a poco dada la superioridad mostrada por los neozelandeses en la primera parte.

- Los Barrett al rescate -

A Dan Sheehan le faltaron unos centímetros de altura para haber puesto a Irlanda por delante antes de que los All Blacks, ya recuperada la igualdad numérica, volvieran a anotar: Mo'unga abrió una vía de agua en el muro verde y corrió 40 metros hasta cederle la pelota a Will Jordan para apoyar (m.53).

De nuevo ocho puntos de ventaja para los oceánicos (25-17) y a Irlanda le tocaba de nuevo remar... aunque el tiempo se acababa.

Sexton erró un penal en el 54 que podría haber acabado de hundir a los irlandeses, pero llevados por sus aficionados, lograron un try penal que además significó la amarilla del hooker Codie Taylor (25-24, m.64).

Pero en el peor momento de Nueva Zelanda aparecieron los hermanos Barrett: Jordie anotó un penal que estiraba la ventaja a los cuatro puntos (28-24, m.65) y después Bauden impidió el try cuando el jugador irlandés ya estaba caído en la zona de marca (72).

Los irlandeses lo intentaron hasta el último suspiro, pero no pudieron superar su maleficio en el que fue el último partido del capitán Johnny Sexton.